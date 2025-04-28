Dolar günü 38,43 TL'den tamamladı
Haftanın ilk işlem gününe yatay bir başlangıç yapan dolar, günü 38,43 TL'den tamamladı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 28 Nisan 2025 17:26, Son Güncelleme : 28 Nisan 2025 17:39
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin cuma günü ve bugün alış ile satış fiyatları şöyle:
|CUMA
|PAZARTESİ
|İSTANBUL
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD doları
|38,4220
|38,4230
|38,4300
|38,4310
|Avro
|43,7150
|43,7160
|43,7100
|43,7110
|Sterlin
|51,2200
|51,2300
|51,4200
|51,4300
|İsviçre frangı
|46,3300
|46,3400
|46,4300
|46,4400
|ANKARA
|ABD doları
|38,3920
|38,4720
|38,4000
|38,4800
|Avro
|43,6750
|43,7550
|43,6700
|43,7500
|Sterlin
|51,1600
|51,3700
|51,3600
|51,5700