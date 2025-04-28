Dolar günü 38,43 TL'den tamamladı

İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin cuma günü ve bugün alış ile satış fiyatları şöyle:

CUMA PAZARTESİ İSTANBUL Alış Satış Alış Satış ABD doları 38,4220 38,4230 38,4300 38,4310 Avro 43,7150 43,7160 43,7100 43,7110 Sterlin 51,2200 51,2300 51,4200 51,4300 İsviçre frangı 46,3300 46,3400 46,4300 46,4400 ANKARA ABD doları 38,3920 38,4720 38,4000 38,4800 Avro 43,6750 43,7550 43,6700 43,7500 Sterlin 51,1600 51,3700 51,3600 51,5700