Kuzey Ege'de deniz ulaşımına fırtına engeli

Sabah saatlerindeki hızı 40 kilometreye ulaşan kuvvetli rüzgar, Kuzey Ege'deki deniz ulaşımını olumsuz yönde etkiliyor.

Bugün yapılması planlanan Geyikli-Bozcaada, Gökçeada-Kabatepe hattındaki feribot seferleri, kuvvetli rüzgar nedeniyle programdan kaldırıldı.

Yarın gece saatlerine kadar devam etmesi ve yer yer 80 kilometreye ulaşması beklenen fırtına nedeniyle muhtemel olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulunuldu.