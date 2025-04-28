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ASELSAN 50. Yılını TEKNOFEST KKTC'de Kutluyor

ASELSAN, TEKNOFEST KKTC'de 50. yılını kutlayacak ve gençlerle teknoloji heyecanını paylaşacak.

Kaynak : TRT
Haber Giriş : 28 Nisan 2025 11:14, Son Güncelleme : 28 Nisan 2025 11:10
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ASELSAN 50. Yılını TEKNOFEST KKTC'de Kutluyor

Kıbrıs Barış Harekatı'nın ardından Türkiye'ye yönelik ambargolara yanıt olarak 1975'te kurulan ASELSAN, TEKNOFEST KKTC'de teknoloji tutkunu gençlerle hem festival heyecanını hem de 50'nci kuruluş yıl dönümünün mutluluğunu birlikte yaşayacak.

TEKNOFEST 2025 KKTC'de Düzenlenecek

Dünyanın en büyük teknoloji festivali olan TEKNOFEST 2025, KKTC Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ana yürütücülüğünde 01-04 Mayıs tarihlerinde Lefkoşa Eski Ercan Havalimanında düzenlenecek.

ASELSAN'ın Gözü TEKNOFEST'te

ASELSAN, TEKNOFEST KKTC'deki stant alanında oyun değiştirici milli teknolojilerini vitrine çıkaracak. ASELSAN'ın kuruluşu hikayesinde ayrı bir anlamı olan KKTC'de düzenlenecek.

50'nci Kuruluş Yıl Dönümü Tanıtım Faaliyetleri

TEKNOFEST'te 50'nci kuruluş yıl dönümü tanıtım faaliyetleri kapsamında dijital deneyim alanı bulunacak. Dijital deneyim alanında ASELSAN'ın 1975'ten 2025'e uzanan teknoloji yolculuğunun tüm aşamaları festival ziyaretçilerine anlatılacak. Festival alanının tamamı ASELSAN'ın milli imkanlarla geliştirdiği uzaktan kontrol edilebilen sabit ve hareketli güvenlik kameralarıyla izlenecek. Kameralardan alınan görüntüler, anında TEKNOFEST Güvenlik Merkezine aktarılacak.

"İki Coşkuyu Birlikte Yaşıyoruz"

TEKNOFEST ile gençlerin teknolojiye olan merakını artırmak istediklerini belirten ASELSAN CEO'su Ahmet Akyol, festivalle ilgili şu değerlendirmeyi yaptı:"ASELSAN'ın kuruluş hikayesi, KKTC'nin bağımsızlık mücadelesinde yaşanan ambargolarla başladı. Kıbrıs Barış Harekatı'nın ardından ülkemize yönelik ambargoları aşmak amacıyla tohumları atılan ASELSAN'ın 50'nci yaşına ulaşmasının mutluluğunu ve TEKNOFEST heyecanını KKTC'de birlikte yaşayacağız. ASELSAN'ın yarım asır önce yerli telsizleri üretmesi, savunma sanayiimizin önemli dönüm noktalarından birisi oldu.Aradan geçen 50 yıl içinde dünyanın dört bir yanına oyun değiştirici teknolojiler ihraç eden bir savunma devine dönüştük. Bu azim ve köklü mazimizle TEKNOFEST gençliğine ilham olduk. Bu nedenle ambargolara karşı bir milletin bağımsız teknoloji isteğinin, kararlılığın ve ASELSAN'ın kuruluş hikayesinin başladığı yer olan KKTC'de Kıbrıslı kardeşlerimizle birlikte olmaktan mutluluk duyacağız.TEKNOFEST ile KKTC'de yakılan milli teknoloji ateşinin gücüyle oyun değiştirici sistemler geliştirmeye, ihracat odaklı büyümeye ve hayal bile edilemeyen sistemleri gerçeğe dönüştürmeye devam edeceğiz. Bu duygularla, dışa bağımlılıktan tamamen kurtulmamız için fikirleri olan 7'den 77'ye tüm teknoloji tutkunlarını TEKNOFEST KKTC'de büyük heyecana ortak olmaya bekliyoruz."

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