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Memur-Sen Avantaj Uygulaması Kullanıcı Sayısında Rekor Artış

Memur-Sen Avantaj uygulaması, 200 bine yaklaşan kullanıcı sayısıyla dikkat çekiyor. Kullanıcıların %40'ı eğitim çalışanlarından oluşuyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 28 Nisan 2025 11:19, Son Güncelleme : 28 Nisan 2025 11:20
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Memur-Sen Avantaj Uygulaması Kullanıcı Sayısında Rekor Artış

Memur-Sen ve Eğitim-Bir-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, alışverişlerde indirim ve çeşitli fırsatlar sunan Memur-Sen Avantaj uygulamasında kullanıcı sayısının 200 bine yaklaştığını, mevcut kullanıcıların yüzde 40'ının eğitim çalışanlarından oluştuğunu bildirdi. Yalçın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 14 Şubat'ta kamuoyuna duyurulan ve Memur-Sen'e bağlı sendikalara üye memurlara, giyim, akaryakıt, teknoloji, sağlık, eğitim, yeme-içme ve konaklama gibi sektörlerdeki alışverişlerinde indirim ve çeşitli fırsatlar sunan Memur-Sen Avantaj uygulamasına ilişkin bilgi verdi.

Yenilikçi Proje: Memur-Sen Avantaj

Uygulamanın yenilikçi bir proje olduğunu ifade eden Yalçın, sendika olarak toplu sözleşme masalarında ve bütün sosyal diyalog mekanizmalarında, çalışanların gelirlerinin artması, milli gelirin düzgün dağıtılması ve gelir dağılımında adalet sağlanması için mücadele ettiklerini anlattı. Toplu sözleşmelerde elde ettikleri kazanımlar ve ücret iyileştirmelerinin en önemli sorumluluk alanları olduğunu vurgulayan Yalçın, sözlerini şöyle sürdürdü: "Ancak biz burada gelirleri artırmak kadar giderleri de düşürmek noktasında kendimizi sorumlu addederek çağdaş bir projeyle günün ihtiyaçlarına uygun bu çalışmayı hayata geçirdik. Üyelerimizi bu konuda daha avantajlı hale getirelim diye 'Memur-Sen Avantaj' uygulamasını devreye aldık. Memur-Sen'e bağlı sendika üyeleri, dijital kimlik sistemiyle uygulamaya entegre olabiliyor. Uygulama, konfederasyonumuza bağlı tüm sendikaları kapsayan bir portal üzerinden yürütülüyor."

Farklı Alışveriş Seçenekleri ve Kullanıcı İlgisi

Cep telefonundan kolay erişilebilir bir sistem kurmak için uzun süre çalıştıklarını, ortak firma ve yazılımcılarla yürütülen sürecin ardından uygulamanın kamuoyuna duyurulduğunu belirten Yalçın, alışkanlıkların dönüşümünün zaman alabildiğini dile getirdi. Yalçın, "Ancak uygulamanın sunduğu avantajlar fark edildikçe dijital platforma entegrasyon süreci hızlandı. Şu anda 200 bin kullanıcı sayısına yaklaşıldı. İlgi her geçen gün artıyor. Sadece son iki ayda 40 binden fazla üyemiz sisteme entegrasyon sağladı. Memur-Sen olarak üyelerimize böyle bir avantaj sunmaktan büyük mutluluk duyuyoruz." diye konuştu.

Ödeme Sistemleri ve Kullanıcı Profili

Uygulamada farklı ödeme sistemlerinin bulunduğuna dikkati çeken Yalçın, tüm sendikalara ait dijital kimlik ile anında özel indirimlerin yapılabildiğini, ayrıca karekod kullanımı ve çevrim içi alışveriş imkanı gibi çeşitli seçeneklerin bulunduğunu belirtti. Ali Yalçın, uygulamanın akaryakıttan gıdaya, giyimden sağlığa, eğitimden yeme-içme ve konaklamaya kadar uzanan geniş bir hizmet yelpazesinde, Türkiye genelinde on binlerce firmayla işbirliği içinde faaliyet gösterdiğini söyledi.

  • Uygulama üzerinden hangi firmaların sistemde yer aldığının üyeler tarafından kolayca görülebildiğini vurgulayan Yalçın, şunları kaydetti: "Bazı kredi kartlarıyla yapılan peşin alışverişlerin üç taksite faizsiz bölünebildiği yeni bir uygulamayı hayata geçirdik. Diğer kredi kartları için de aynı kolaylığı sağlayabilmek adına çalışmalarımız sürüyor. Sistemi sürekli geliştiriyor ve gelen talepleri dikkate alarak uygulamayı yenilemeye devam ediyoruz. İlgi her geçen gün artıyor."

Kullanıcıların %40'ı Öğretmen

Yalçın, uygulamanın kullanıcılarına ilişkin ise "Uygulamayı kullanan yaklaşık 200 bin üyenin yüzde 40'ını eğitim çalışanları oluşturuyor. Bu önemli bir avantaj. Eğitim çalışanlarının uygulamaya gösterdiği yoğun ilgi, sistemin daha fazla kişiye ulaşmasında etkili olacak." dedi. Uygulamanın yeni tanıtılmasına rağmen kullanıcı ilgisinin beklentilerin üzerinde olduğunu belirten Yalçın, ilerleyen süreçte uygulamaya entegre firma sayısının daha da artacağını sözlerine ekledi.

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