Yargıda 100 TL'lik Davalar Sistemi Kitliyor

Türkiye'de adalet sistemi düşük meblağlı dosyalarla kilitlenme tehlikesiyle karşı karşıya. Devletin 50-100 TL gibi küçük miktarlara açılan davalar için yaptığı harcamaların maliyeti dosya başına 250 bin TL'ye kadar çıkıyor. Yargı mensupları, kaynak israfına dikkat çekerek acil çözüm talep ediyor.

Kamu Kaynakları İsraf Ediliyor

İsmini vermek istemeyen bir ağır ceza mahkemesi başkanı yaşanan durumu şöyle özetledi:

"Suçun maddi değeri 100 TL gibi komik rakamlar olmasına rağmen, kamu kaynakları milyonlarca lirayı bulan bir israfa dönüşüyor. Devletimiz her yıl bu dosyalar yüzünden yüz milyonlarca lira zarar ediyor."

Başkan, bu miktarlarla Türkiye genelinde hakim ve savcıların lojman ihtiyacının rahatlıkla çözülebileceğine işaret etti.

SEG-BİS Sistemi Tıkanıyor, Adalet Aksıyor

Özellikle farklı illerdeki sanıklar nedeniyle her duruşmada SEG-BİS bağlantısının zorunlu hale geldiğini belirten Başkan, sistemi şöyle anlattı:

"Bir dosyada dört sanık varsa dört ayrı ilde bağlantı kuruluyor. Sistem çöküyor, 2-3 saat bağlantı bekliyoruz. Cinayet dosyalarına, ağır suçlara vakit kalmıyor."

İstanbul Adliyesi'nde yılda 5 bin, Türkiye genelinde ise 50 bin dolandırıcılık dosyasının SEG-BİS sistemini tıkadığı ifade edildi.

Soyut İsimlerle Açılan Davalar Yargıyı Meşgul Ediyor

Başkan, savcılık aşamasında yeterli delil toplanmadan dava açıldığını, mahkemelerin delil aramak zorunda kaldığını vurguladı:

"Delil yok, sadece isim var. Sonuçta beraat çıkıyor ve her sanığa 50 bin TL vekalet ücreti ödeniyor. Bu da kamuya ayrı bir zarar demek."

Ağır Ceza Mahkemeleri Gerçek Suçlara Yönelmeli

Başkan, mevcut tabloyu şu sözlerle değerlendirdi:

"Devlet, mağdura doğrudan ödeme yapsa bu dosyalar kapanacak. Biz ise saatlerimizi 100 TL'lik dosyalarla harcıyoruz. Gerçek suçlar rafta bekliyor."

TCK 158/3 Maddesi Yargıyı Kilitliyor

TCK 158/3 maddesi, üç veya daha fazla kişi tarafından işlenen dolandırıcılık suçlarında cezanın artırılmasını öngörüyor. Ancak maddi değer ne kadar küçük olursa olsun dava açılabiliyor. Bu da yargı sisteminde ciddi bir yük oluşturuyor.

Madde:

"Bu madde ile 157 nci maddede yer alan suçların, üç veya daha fazla kişi tarafından birlikte işlenmesi halinde verilecek ceza yarı oranında; suç işlemek için teşkil edilmiş bir örgütün faaliyeti çerçevesinde işlenmesi halinde verilecek ceza bir kat artırılır."

Çözüm Önerileri

Ağır ceza başkanının önerdiği çözüm adımları şöyle: