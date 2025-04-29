Bakan Kurum: İstanbul'da 2 bin 928 bina az hasarlı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murta Kurum, İstanbul'da 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Hasar tespit çalışmaları çerçevesinde açıklamada bulunan Kurum, İstanbul'da toplam 25 bin 17 binayı incelediklerini kaydetti. Bakan Kurum, şu ifadelere yer verdi:

"İstanbul'da bugün itibarıyla 25 bin 17 binayı inceledik. 22 bin 89 binanın hasarsız, 2 bin 928 binanın az hasarlı olduğunu tespit ettik. Hasar tespit çalışmalarını en kısa sürede tamamlayacağız."