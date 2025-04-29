Bakan Kurum: İstanbul'da 2 bin 928 bina az hasarlı
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "25 bin 17 binayı inceledik. 22 bin 89 binanın hasarsız, 2 bin 928 binanın az hasarlı olduğunu tespit ettik" dedi.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 29 Nisan 2025 17:45, Son Güncelleme : 29 Nisan 2025 18:03
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murta Kurum, İstanbul'da 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Hasar tespit çalışmaları çerçevesinde açıklamada bulunan Kurum, İstanbul'da toplam 25 bin 17 binayı incelediklerini kaydetti. Bakan Kurum, şu ifadelere yer verdi:
"İstanbul'da bugün itibarıyla 25 bin 17 binayı inceledik. 22 bin 89 binanın hasarsız, 2 bin 928 binanın az hasarlı olduğunu tespit ettik. Hasar tespit çalışmalarını en kısa sürede tamamlayacağız."