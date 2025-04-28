EGM: Belediyelerin jammer kullanma yetkisi yok

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), frekans kesici (jammer) cihazların kullanım usulleri ve cezai yaptırımlarına ilişkin kamuoyunu bilgilendirdi.

EGM'den yapılan yazılı açıklamada, 27.04.2025 tarihinde bazı basın yayın kuruluşlarına yansıyan haberler üzerine jammer kullanımıyla ilgili açıklama yapılmasına gerek görüldüğü belirtildi.

- Jammer Kullanım Yetkisi Hangi Kurumlarda?

Açıklamada, 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu'nun 2. Maddesi'nin 3. Fıkrası'na göre, Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı ile Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerinde belirtilen görev sahalarıyla ilgili konularda olmak üzere Dışişleri Bakanlığı, Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü'nün, kamu düzeni ve milli güvenliği sağlamaya yönelik anayasa ve yasalardan aldıkları yetkiler dolayısıyla frekans kesici (jammer) kullanabildiği ifade edildi.

- Beldiyer jammer kullanabilir mi?

Bu bağlamda, belediye başkanları ve belediyelerin, 5809 sayılı Kanun kapsamında jammer kullanabilecek kişi, kurum ve kuruluşlar arasında sayılmadığı vurgulandı.

- Yetkisiz jammer kullanma suçunun cezası

Yetkisiz kişi, kurum ve kuruluşlar tarafından haberleşmenin kesilmesinin, Türk Ceza Kanunu'nun 124. Maddesi hükümlerince suç olarak tanımlandığı hatırlatıldı.

Açıklamada ayrıca, Emniyet Genel Müdürlüğü'nün herhangi bir birimi tarafından koruma görevlilerine yönelik frekans kesicilerle (jammer) ilgili verilmiş bir eğitim bulunmadığı bilgisine yer verildi.