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Ahmet Minguzzi davasında yeni gelişme

Kadıköy'de alışveriş yapmak için gittiği bit pazarında bıçaklı saldırıya uğrayan Mattia Ahmet Minguzzi'nin (15) ölümüyle ilgili yargılanan U.B.'nin Adli Tıp Kurumu'ndan beklenen yaş raporunda 16 yaşında olduğu tespit edildi.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 28 Nisan 2025 15:34, Son Güncelleme : 28 Nisan 2025 16:10
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Ahmet Minguzzi davasında yeni gelişme

Kadıköy'de, Mattia Ahmet Miguzzi'nin bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili davada mahkeme heyeti U.B'nin yaşının tespit edilmesi için Adli Tıp Kurumu'na yazı göndermişti. Adli Tıp Kurumu 6. İhtisas Kurulu tarafından hazırlanan rapor mahkemeye ulaştı. Raporda U.B'nin hastane kaydı olmadan, yalnızca babasının beyanıyla nüfusa kaydedildiği belirtildi.

16 YAŞINDA OLDUĞU TESPİT EDİLDİ

Kayseri Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yaş tespiti için U.B'den alınan sol el, el bileği, tek yönlü röntgen grafisine göre kemik yaşının 15 yaşından büyük, sol omuz tek yönlü röntgen grafisine göre ise kemik yaşının 17 yaşından küçük şeklinde kayıtlı olduğu tespit edildi. Adli Tıp Kurumu Raporunda, U.B.'nin doğum kaydına uygun gelişim gösterdiği, olay tarihinde 15 yaşını bitirip, 16 yaşı içinde olduğu tespit edildiği belirtildi.

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