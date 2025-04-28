3 kişinin öldüğü heyelan faciasında dikkat çeken tabela

Avrupa'nın İki Ülkesinde Elektrik Kesintisi Kaosu
Avrupa'nın İki Ülkesinde Elektrik Kesintisi Kaosu
Sompo Sigortadan meslek gruplarına özel %30 indirim fırsatı!
Sompo Sigortadan meslek gruplarına özel %30 indirim fırsatı!
Sponsorlu İçerik
Kabine 'Deprem' Gündemiyle Toplandı
Kabine 'Deprem' Gündemiyle Toplandı
Baba ve 2 Kızının Hayatını Kaybettiği Heyelanda 2 Gözaltı
Baba ve 2 Kızının Hayatını Kaybettiği Heyelanda 2 Gözaltı
EGM: Belediyelerin jammer kullanma yetkisi yok
EGM: Belediyelerin jammer kullanma yetkisi yok
Eski Tip Sürücü Belgeleri İçin Son Tarih 31 Temmuz
Eski Tip Sürücü Belgeleri İçin Son Tarih 31 Temmuz
TBMM Başkanvekili Önder'in Hayati Tehlikesi Artıyor
TBMM Başkanvekili Önder'in Hayati Tehlikesi Artıyor
Silivri Merkezli Deprem İstanbul'u Salladı
Silivri Merkezli Deprem İstanbul'u Salladı
Yargıda 100 TL'lik Davalar Sistemi Kitliyor
Yargıda 100 TL'lik Davalar Sistemi Kitliyor
Bakan Uraloğlu: Deprem Seferberliği Sonuç Verdi
Bakan Uraloğlu: Deprem Seferberliği Sonuç Verdi
Erdoğan: Türkiye'de 4 Milyon 33 Bin Göçmen Var
Erdoğan: Türkiye'de 4 Milyon 33 Bin Göçmen Var
Bakan Tekin: Toplumsal cinsiyet eşitliği adı altında, LGBT dayatmasına karşıyız
Bakan Tekin: Toplumsal cinsiyet eşitliği adı altında, LGBT dayatmasına karşıyız
İstanbul Valisi Açıkladı: Depremde Okullar Hasar Aldı Mı?
İstanbul Valisi Açıkladı: Depremde Okullar Hasar Aldı Mı?
8 İl Merkezli Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 169 Gözaltı
8 İl Merkezli Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 169 Gözaltı
Ticaret Bakanlığı 2025'te Denetimlerle 2,9 Milyar TL Ceza Kesti
Ticaret Bakanlığı 2025'te Denetimlerle 2,9 Milyar TL Ceza Kesti
Meteoroloji'den Sağanak Yağış Uyarısı!
Meteoroloji'den Sağanak Yağış Uyarısı!
MEB'den Göçer Çocuklar İçin Eğitim Takip Modülü
MEB'den Göçer Çocuklar İçin Eğitim Takip Modülü
Kütahya'da 3,9 Büyüklüğünde İki Deprem Meydana Geldi
Kütahya'da 3,9 Büyüklüğünde İki Deprem Meydana Geldi
Türkiye'de Altın Üretiminde Yeni Dönem
Türkiye'de Altın Üretiminde Yeni Dönem
TBMM'de Yoğun Mesai: Yeni Düzenlemeler Yolda
TBMM'de Yoğun Mesai: Yeni Düzenlemeler Yolda
Marmara Denizi'nde 3,5 büyüklüğünde deprem
Marmara Denizi'nde 3,5 büyüklüğünde deprem
Bakan Şimşek: Maliye Disiplinimiz Sürecek
Bakan Şimşek: Maliye Disiplinimiz Sürecek
Elazığ'da 4.9 Büyüklüğünde Deprem
Elazığ'da 4.9 Büyüklüğünde Deprem
Hakan Fidan: PKK'nın Silah Bırakmasını Bekliyoruz
Hakan Fidan: PKK'nın Silah Bırakmasını Bekliyoruz
Konya'da 50 Ton Sağlıksız Peynir İmha Edildi
Konya'da 50 Ton Sağlıksız Peynir İmha Edildi
İstanbul Valiliği'nden Fırtına Uyarısı: Saat Verildi
İstanbul Valiliği'nden Fırtına Uyarısı: Saat Verildi
Erdoğan vefat eden Arapça öğretmeninin cenazesine katıldı
Erdoğan vefat eden Arapça öğretmeninin cenazesine katıldı
İstanbul Büyükçekmece'de 3.2 Şiddetinde Deprem
İstanbul Büyükçekmece'de 3.2 Şiddetinde Deprem
MEB Bursluluk Sınavı Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?
MEB Bursluluk Sınavı Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?
Erdoğan'ın İtalya Ziyareti: Yeni İşbirlikleri Gündemde
Erdoğan'ın İtalya Ziyareti: Yeni İşbirlikleri Gündemde
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

3 kişinin öldüğü heyelan faciasında dikkat çeken tabela

Samsun'da 2'si çocuk 3 kişinin hayatını kaybettiği heyelan faciasında, olay yerinde bulunan "Acil Durum Toplanma Bölgesi" tabelası dikkat çekti.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 28 Nisan 2025 15:52, Son Güncelleme : 28 Nisan 2025 16:15
Yazdır

Olay, dün gece saat 23.20 sıralarında Canik ilçesi Toptepe Mahallesi'nde, Lovelet AVM yanındaki Opet akaryakıt istasyonunda meydana geldi. Dağdan kopan toprak ve kaya parçaları akaryakıt istasyonunun oto yıkama kısmına düştü. Bu sırada aracını yıkayan Kaya ailesi göçük altında kaldı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda arama-kurtarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

Çalışmalar sonucu anne Çiğdem Kaya(31) yaralı olarak enkazdan çıkarılarak hastaneye kaldırıldı. İş makineleri yardımıyla sürdürülen çalışmalarda önce göçük altındaki araca, ardından baba Adem Kaya (35) ile çocukları Açelya Mina (7) ve Ayla Kaya'nın (5) cansız bedenlerine ulaşıldı. Olayın ardından akaryakıt istasyonu müdürü K.Y. (62), "taksirle ölüme sebebiyet vermek" suçundan gözaltına alındı.

"Acil Durum Toplanma Bölgesi" tabelası

Heyelanın meydana geldiği bölgede bulunan "Acil Durum Toplanma Bölgesi" tabelası ise dikkat çekti. AFAD yetkilileri, tabelanın kurumlarına ait olmadığını, işletme tarafından konulmuş olabileceğini ifade etti. Tabelayı kimin koyduğu ise merak konusu oldu.

Samsun Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Atilla Tekcan ise olay yerinde yaptığı açıklamada, "Söz konusu alandaki araç yıkama yeri ruhsatsız bir alandır. Olay anında bölgede çok sayıda kişinin bulunmaması, daha büyük bir faciayı önlemiştir. Ayrıca bu alanın 'Acil Durum Toplanma Bölgesi' olarak ilan edilmesi, bu tür yerlerin daha titiz araştırılarak belirlenmesi gerektiğini göstermektedir" dedi.

Baba ve 2 Kızının Hayatını Kaybettiği Heyelanda 2 Gözaltı

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber