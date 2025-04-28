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Kadıköy'de Balkon Çöktü: 24 Kişi Tahliye Edildi

Kadıköy'de balkon çökmesi sonucu bina boşaltıldı, olayda yaralanan olmadı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 28 Nisan 2025 16:23, Son Güncelleme : 28 Nisan 2025 16:26
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Kadıköy'de Balkon Çöktü: 24 Kişi Tahliye Edildi

Kadıköy'de bulunan 6 katlı binadaki bir dairenin balkonu çöktü. Dumlupınar Mahallesi Melih Cevdet Anday Sokak'taki binanın 5. katındaki dairenin balkonunda çökme meydana geldi. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olayda yaralanan olmazken düşen moloz parçaları nedeniyle park halindeki bir otomobilde hasar oluştu. Tedbir amacıyla tamamen boşaltılan binanın karşısında yaşayan Hakan Cevahir, saat 23.00 sularında bir sarsıntı hissettiklerini ardından dışarıdan bir gürültü duyduklarını, camdan bakınca karşı binadaki balkonun çöktüğünü gördüklerini anlattı.

Binada Tahliye ve Güvenlik Önlemleri

Binada bulunan 24 kişi binadan tahliye edilmiştirKadıköy Belediyesinden yapılan açıklamada, çağrı merkezine gelen şikayetle balkon çökmesi olduğunun bildirildiği belirtildi. Konu yerin mahallinde yapılan incelemede, 5. kat 12 numaralı dairenin balkonunda korozyona bağlı olarak demir donatıların taşıma gücünü yitirmesi sonucunda kısmi göçme olduğu görülmüştür. ifadeleri kullanılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

  • Yapıdaki riskli durum nedeniyle bina Kadıköy Belediyesi tarafından tahliye edilmiştir ve mühürlenmiştir.
  • Bahse konu yerin imar işlem dosyasında yapılan inceleme sonucunda, 2 dükkan+13 daire toplam 15 bağımsız bölümün bulunduğu yapının 1988 yılında ruhsat ve 1992 yılında iskan belgesi aldığı görülmüştür.
  • 15 bağımsız bölümden 6'sının mal sahibi, 9'unun kiracı olduğu yerde toplam 32 kişi ikamet etmekte olup, olayın yaşandığı anda binada bulunan 24 kişi binadan tahliye edilmiştir.
  • Binaya girişler Kadıköy Belediye Başkanlığı tarafından durdurulmuştur.
  • Binada Kadıköy Belediyesi Zabıta Müdürlüğü tarafından tüm güvenlik önlemleri alınmış olup, Kadıköy Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından statik inceleme çalışmaları devam etmektedir.
  • Dördüncü katın balkonuna düşen moloz parçaları itfaiye ekipleri tarafından kaldırılmıştır.


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