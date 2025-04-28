İBB'ye yolsuzluk soruşturmasında bazı şüphelilerin ifadesine ulaşıldı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca tutuklanmasının ardından İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu zanlılar hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından başlatılan yolsuzluk soruşturması devam ediyor. Soruşturma kapsamında 53 şüpheli hakkında verilen gözaltı kararının ardından İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince İstanbul, Ankara ve Tekirdağ'da düzenlenen operasyonda yakalanan 52 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor. Şüphelilerden Çakılcıoğlu, Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü polislerine verdiği 27 sayfalık ifadesinde aylık gelirinin 175 bin lira olduğunu söyledi. Etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak istemediğini belirten Çakılcıoğlu, özgeçmişinin sorulması üzerine, 2014-2019 yılları arasında Beylikdüzü Belediye Başkan Yardımcılığı görevinde bulunduğunu, 2019'da İBB'de 11 ay boyunca Genel Sekreter Yardımcısı olarak çalıştığını, şu anda ise İBB'de organize sanayi bölgeleri ve esnaf odalarıyla ilgili çalışmalarını sürdürdüğünü anlattı. İBB tarafından ürün hizmet alımı veya satımı amacıyla gerçekleştirilen ihalelere katılıp katılmadığına, süreçlerinde yer alıp almadığına ilişkin soruya Çakılcıoğlu, "İBB'ye ait gerçekleştirilen hiçbir ihaleye katılmadım." yanıtını verdi.

260 milyon 755 bin 555 liralık kamu zararı soruldu

Çakılcıoğlu'na, şikayet dilekçesi, üçüncü bir şirkete para aktarılması, reklam alanlarının izinsiz kullanımına göz yumulması ile mülkiye müfettişleri, emniyet ve bilirkişi heyetlerince yapılan tespitler soruldu. Buna göre müşteki Sedat K., şikayet dilekçesinde, bir reklam şirketinin Ekim 2019 öncesinde izin verilen Beşiktaş'taki reklam alanının, İBB tarafından "İstanbul Reklam İlan ve Tanıtım Yönetmeliği" gerekçe gösterilerek kullandırılmadığını, şirkete ait reklam panolarının zabıta tarafından sökülerek kaldırıldığını, söz konusu uygulamanın başka şirketlere yapılmadığını belirtti. İBB zabıtası tarafından Kadıköy'de reklam ilanının kaldırılmak yerine üzerinin örtülerek "Herhangi bir uygulamaya rastlanılmadığı" yönünde gerçeğe aykırı belge düzenlendiğini anlatan müşteki, daha sonra örtünün kaldırılarak mevzuata aykırı izinsiz reklam unsurlarının yerinde kalmasına göz yumulduğunu anlattı. Mecidiyeköy-Gayrettepe arasında bulunan reklam alanlarının ilgililere ecrimisil alınarak kullandırıldığı ve İstanbul'un birçok yerinde aynı uygulamanın yapıldığını kaydeden müşteki, "İBB şirketleri olan Kültür AŞ ve Medya AŞ ile gayrimeşru işlemlerle anlaşan şirketlere yasa dışı talimatlar ile keyfi uygulamalar yapıldığı, ilgili yönetmeliğe göre izin alınması mümkün olmayan inşaat ve binalardaki reklam panolarına İBB Başkanının talimatı ile danışman Murat Ongun ile Ertan Yıldız, Kültür AŞ eski Genel Müdürü Serdal Taşkın ve zabıtadan sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Murat Yazıcı'nın gayrimeşru talimatlarıyla, yasa dışı reklam uygulamalarına izin verildiği gibi cezai müeyyide uygulanmadığı, Serdal Taşkın, Salih Subaşı ile BVA, SEV Medya, 3. MECRA, KENTVİZYON, Vizyonkent, Panoffect.... gibi şirketlerin sahipleri ve yöneticilerinin işbirliği içinde olduğu, gayri resmi izinler, yasa dışı protokoller, gerçek olmayan reklam işlerine usulsüz paralar ödendiği, ecrimisiller tahsil edildiği, Kültür AŞ ve Medya AŞ'nin usulsüzlüklere kılıf yapıldığı, bu suretle 260 milyon 755 bin 555 lira ve KDV kamu zararına sebep olunduğu ve şirket sahiplerine haksız kazanç sağlandığı" iddiasında bulundu. Bu tespitler doğrultusunda Çakılcıoğlu'na, "İzin süreçlerinin geciktirilmesi, zora sokulması, Emlak Yönetimi Dairesi Başkanlığınca mevzuata aykırı ecrimisil bedeli tahsili, Kültür AŞ ve Medya AŞ tarafından yasa dışı para tahsili akabinde üçüncü bir şirkete para aktarımı, reklam ünitelerinin izinsiz kullanımına göz yumulması eylemlerinde sorumluluğunuzun bulunduğu bildirilmiştir. Yukarıda tarafınıza okunan eyleme konu ürünlerin ihale sürecini, ihale sonrası denetim yapılıp yapılmadığını, Genç Popülist Medya şirketine herhangi bir para aktarımı yapılıp yapılmadığını açıklayınız." sorusu yöneltildi. Emlak Yönetimi Dairesi Başkanlığı biriminin görev süresince kendine bağlı olmadığını belirten Çakılcıoğlu, şunları kaydetti:"Görev süremin büyük çoğunluğu pandemi dönemine denk gelmiştir. Bu dönemde dönüşümlü çalışma ve pandemi önlemleri nedeniyle olağan dönemden daha uzun süreçler yaşanmıştır ancak herhangi bir şekilde, özellikle işlemlerin aksatılması gibi bir durum söz konusu olmamıştır. Bana bağlı olan birimlerin çokluğu, iş yoğunluğu nedeniyle her daireye gelen her bir işlemle ilgili ayrı ayrı takip etmem ve bilgi sahibi olmam mümkün değildir. Ben üst düzey amir olarak, müdür ve daire başkanları tarafından onaylanmış olan evrakları görür ve hızlı bir şekilde onaylarım." Çakılcıoğlu, yasa dışı para tahsili akabinde üçüncü bir şirkete para aktarımı, reklam ünitelerinin izinsiz kullanımına göz yumulması suçlamalarını reddetti.

Vaniköy'deki "kaçak villa" olayında rüşvet aldığı iddialarını reddetti

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan İstanbul İmar İnşaat AŞ Eski Genel Müdürü ve CHP Zeytinburnu Belediye Başkan adayı Onur Soytürk'e de emniyetteki ifadesinde, dosyadaki şikayetçi ve tanık beyanları ile yaptığı telefon görüşmeleri soruldu. Buna göre, soruşturma kapsamında ifadesi alınan tanık T.E. şunları kaydetti:"Elçin Karaoğlu ismi Vaniköy'deki kaçak villa olayında da gündeme geldi. Bu olayda belediyeye 10 milyon dolara yakın rüşvet verildi. Elçin'e işi S.A. isimli kişi getirdi. Daha sonra işin içine mezarlıklar müdürü A.K. ve Zeytinburnu Belediye Başkan adayı Onur Soytürk girdi. 30 milyon lira S'ye verildi. Bunun üzerine S. kendisine lüks audi A6 ya da A8 model araç aldı. 5 milyon lira A.K'ye verildi. Geri kalan paranın ise Onur Soytürk tarafından ... isimli bankanın Atina şubesine, kayınpederi adına yatırıldığını duydum. Parayı sınıra kadar belediyenin cenaze aracıyla taşımışlar. Olay ortaya çıkınca ve bina yıkılınca Rusların, Elçin'e baskı yapmaya başladığını duydum. Daha sonra S.A'nin İmar AŞ'ye danışman olarak atandığını öğrendim." Soytürk ise cevabında, "İddialar tamamen asılsızdır. Bu konuya herhangi bir dahilim olmamıştır. Kayınpederim 2021 yılında vefat etmiştir, bildiğim kadarıyla Atina'da hiç bulunmamıştır. Benim de ...bankasında aktif bir hesabım yoktur, Atina'da bulunmadım. Böyle bir para transferine şahit olmadım." dedi. Soytürk, yaptığı telefon görüşmelerindeki isimlerin arkadaşları olduğunu, bir kısmının da İBB çalışanı olmaktan dolayı tanıdığını belirterek, görüşmelerinin iş konularıyla alakalı olduğunu söyledi.

"Üzerime kayıtlı olmayan taşınmazı kullandığım iddiası doğru değil"

Yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alınan Kültür AŞ çalışanı Metin Bal da yasa dışı reklam tahsisleriyle kamuya yaklaşık 260 milyon liradan fazla zarar verildiği iddialarına ilişkin herhangi bir bilgisi olmadığını savundu. Bal, Kültür AŞ'deki görev tanımının sadece organizasyon ve planlama faaliyetleriyle sınırlı olduğunu belirterek,"İhale hazırlığı, yaklaşık maliyet hesaplaması, teknik şartname düzenlenmesi gibi süreçlerde görev almadım. İhale karar mekanizmalarında yetkim ve görevim yoktur." beyanında bulundu.Üzerine kayıtlı 2 gayrimenkul bulunduğunu belirten Bal,"Üzerime kayıtlı olmayan bir taşınmazı kullandığım iddiası doğru değildir. Babamın üzerine kayıtlı bir evde ikamet etmekteyim." ifadelerini kullandı.Beşiktaş'taki reklam alanlarının 2019 yılının Ekim ayı öncesinde izin alınmaksızın Universal Medya şirketi tarafından kullanıldığı, Kültür AŞ ve Medya AŞ yöneticilerinin bu sürece göz yumduğu, yasa dışı reklam tahsisleriyle kamuya yaklaşık 260 milyon liradan fazla zarar verildiği iddiaları yöneltilen Bal,"Yukarıda tarafıma okunan, okutulan olayla ilgili herhangi bir bilgim yoktur. İddialara ilişkin süreçlerin herhangi bir yerinde bulunmadım. Adı geçen firmalarla da herhangi bir bağım bağlantım yoktur." dedi.Metin Bal, HTS kayıtlarında adının geçtiği birçok kişiyle iş gereği organizasyon planlaması amacıyla irtibat kurduğunu belirterek, soruşturma kapsamında gizli tanık beyanlarında isminin geçmesine ilişkin,"Bahsedilen toplantılara katılmadım, bahsedilen kişilerle ihale süreçlerine dair bir planlama yapmadım. Gizli tanıkların iddialarını kabul etmiyorum." beyanında bulundu.Soruşturma dosyasındaki bazı doğrudan temin usulüyle yapılan alımlara ilişkin bilgi aktarılan Bal, çalıştığı birimde sadece organizasyonel işlerin planlamasının olduğunu,"yaklaşık maliyet hesaplaması ve davetli firmaların belirlenmesi gibi süreçlerde bulunmadığını" iddia etti.Şüpheli Bal,"Kültür AŞ ve Medya AŞ üzerinden yapılan bazı doğrudan alımlarda firmalar arasında usulsüzlük yapıldığı iddialarına ilişkin,""Bu iddialarla hiçbir bağlantım bulunmamaktadır. Tüm işlerimde görev tanımım dışına çıkmadım. Üzerime atılı suçları kabul etmiyorum. Çalıştığım süreç boyunca görev tanımım belli bir çerçevedeydi. Herhangi bir yolsuzluk faaliyetine bilerek ya da bilmeyerek dahil olmadım. İddialarla alakam yoktur." ifadelerini kullandı.