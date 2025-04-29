Ağır hasarlı ve tam hasarlı tanımları değişti! İşte trafik sigortasında yeni kriterler...

SEDDK'den yapılan açıklamada, düzenlemeyle, trafik güvenliğinin sağlanmasının ve hasar gören araçları satın alacak vatandaşların doğru ve eksiksiz bilgiye ulaşabilmelerinin amaçlandığı bildirildi.

HASAR TUTARI RAYİÇ BEDELİN YÜZDE 60'INI AŞARSA AĞIR HASARLI OLACAK

Düzenleme kapsamında aracın; hasar tutarının rayiç değerini aşması ve onarım kabul etmemesi durumunda "tam hasar", rayiç değerin yüzde 60'ını aşması veya ilgili genelgede belirlenen kritik parçaların hasar görmesi halinde ise " ağır hasar" statüsünde işlem göreceği belirtildi.

Hasar tespitinin güvenilir şekilde yapılacağına işaret edilen açıklamada, tam veya ağır hasar tespitinin doğru ve güvenilir bir şekilde yapılabilmesi için "tespit işleminin 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu uyarınca ruhsat alan sigorta eksperi tarafından yapılması" zorunluluğunun getirildiği kaydedildi.

Açıklamada, "Tam veya ağır hasara uğramış araçların ilgili mevzuata aykırı olarak 'hurda tescil belgesi' veya 'trafikten çekilmiştir belgesi' alınmaksızın alım-satıma konu edilmesini engellemek maksadıyla, sigorta şirketleri ve sigorta eksperleri tarafından yapılan işlemlerin takibinin, Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi aracılığıyla yapılabilmesine imkan sağlanmıştır." ifadesine yer verildi.