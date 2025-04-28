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Papalık seçimi süreci 7 Mayıs'ta başlayacak

Vatikan'da Katolik Kilisesi'nin yeni papasını belirlemek üzere seçimin (Konklav) 7 Mayıs'ta başlayacağı bildirildi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 28 Nisan 2025 21:12, Son Güncelleme : 28 Nisan 2025 21:22
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Papalık seçimi süreci 7 Mayıs'ta başlayacak

Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus'un 21 Nisan'da hayatını kaybetmesinin ardından Katolik Kilisesi'nde gözler, 267'nci Papa'nın kim olacağına çevrildi.

Vatikan'ın resmi yayın organı Vatican News'te yer alan habere göre, Papa Franciscus'un cenazesi ve Konklav için Roma'da bulunan kardinaller, bu sabah toplantı yaptı.

Toplantıda hazır bulunan kardinaller, Konklav'ın 7 Mayıs Çarşamba günü Vatikan'daki Sistine Şapeli'nde başlamasını kararlaştırdı.

Vatikan Basın Sözcüsü Matteo Bruni, basın mensuplarına yaptığı açıklamada Konklav'daki ilk oturumun 7 Mayıs günü öğleden sonra gerçekleştirileceğini duyurdu.

Bruni, Kardinaller Meclisi Dekanı Kardinal Giovanni Battista Re'nin Konklav'ın açılış ayinini yöneteceği ve ardından 80 yaşının üstünde olması sebebiyle dışarı çıkacağı, içerideki oturumlara Papa Franciscus döneminde Vatikan Devlet Sekreteri (Başbakan) Kardinal Pietro Parolin'in başkanlık edeceği bilgisini paylaştı.

Bu arada, Vatikan Müzeleri Direktörlüğü de Sistine Şapeli'nde Konklav'ın yapılacak olması sebebiyle tarihi yapının bugünden itibaren turistlerin ziyaretine kapatıldığını ve Papalık Seçimi hazırlıklarının başlatıldığını bildirdi.

Buna göre, Papa Franciscus'un 21 Nisan'da hayatını kaybetmesinin ardından kilise hukuku uyarınca "Sede Vacante" yani Latince "makamın boş olduğunun" ilan edildiği Vatikan'da 26 Nisan'daki cenaze töreninden sonraki 9 günlük yas döneminin sonunda papa belirleme süreci 7 Mayıs'ta başlayacak.

- Papa belirleme süreci: Konklav

Konklav'a 80 yaşının altındaki 135 kardinalin katılması gerekirken İtalyan basını, bu sayının 133 olabileceğini belirtiyor.

Bir kardinalin ağır hasta olduğu, kardinal Giovanni Angelo Becciu'nun da Londra'daki gayrimenkulün satışından zimmete para geçirdiği gerekçesiyle 2023'te ceza alması sebebiyle Konklav'a katılmaktan çekilebileceği ifade ediliyor.

Kilise hukukuna göre, Konklav'daki oylamada üçte iki çoğunluğu alan kardinal, görevi kabul etmesi durumunda 1,4 milyarlık Katolik aleminin yeni ruhani lideri yani Papa ve Vatikan Devlet Başkanı olacak.

Konklav'da papanın seçilmesi durumunda ilk olarak Sistine Şapeli'nden beyaz duman çıkması sağlanarak dünyaya yeni papanın belirlendiği mesajı iletilecek. Ardından yeni papa, Aziz Petrus Bazilikası'nın locasından dünyaya takdim edilecek.

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