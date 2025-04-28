16 İlin Sağlık Teşkilatı İstanbul'da Deprem Tatbikatı Yaptı

İstanbul'da 16 ilin Sağlık Teşkilatının katılımı ile geniş kapsamlı deprem tatbikatı gerçekleştirildi. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Her türlü afette sağlık hizmetlerimizi kesintisiz olarak sürdürebilmek amacıyla titiz bir çalışma içindeyiz dedi.

Deprem Tatbikatının Detayları

Sağlık Bakanı Memişoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Olası İstanbul depremi için 16 İl Sağlık Teşkilatımızın katılımıyla İstanbul'da geniş kapsamlı deprem tatbikatı gerçekleştirdik. Her türlü afette sağlık hizmetlerimizi kesintisiz olarak sürdürebilmek amacıyla titiz bir çalışma içindeyiz dedi. İstanbul'da tamamı izolatörlü olan ve tamamında helikopter pisti bulunan referans hastaneler belirledik.

Hastane ve Bölgelerin Eşleştirilmesi

İstanbul'daki bütün hastaneleri ve bölgeleri, Anadolu'daki hastaneler ve bölgelerle eşleştirdik. Olası bir depremde farklı illerimizden İstanbul'a gelecek sağlık personeline görev yapacağı hastaneleri tanıttık. Lojistik hastanelerimizi belirleyerek, otoparklarında 72 saat yetebilecek tıbbi malzeme stokluyoruz.

Tatbikata Katılanlara Teşekkür

Türkiye'nin farklı illerinden İstanbul'a gelen, İstanbul Teşkilatımızın ev sahipliğinde gerçekleştirilen tatbikatta görev alan tüm mesai arkadaşlarıma gönülden teşekkür ediyorum.