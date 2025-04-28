Hakan Fidan'ın Hamas'ı Ateşkes İçin Zorladığı İddiasına Yalanlama

DMM'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "İsrail basınında yer alan, 'Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın, Hamas'ı ateşkes konusunda taviz vermeye zorladığı' iddiası doğru değildir. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın, Hamas'ı Gazze'deki ateşkes için taviz vermesi konusunda zorlaması söz konusu değildir.

Doha'daki Görüşmeler ve İnsani Durum

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar'ın Başkenti Doha'da Hamas Şura Meclisi Başkanı Muhammed İsmail Derviş ve beraberindeki heyetle bir araya gelmiş, Gazze'de barışın tesisi için Türkiye'nin uluslararası platformlardaki çalışmalarının ve ikili düzeydeki çabalarının devam ettiğini söylemiştir. Hamas heyeti de kalıcı ateşkes için çaba göstermeyi sürdürdüklerini belirterek, son dönemde yapılan görüşmelerle ilgili bilgi aktarmıştır.

İsrail'in Engellemeleri ve İnsani Felaket

Görüşmede, İsrail'in insani yardımların bölgeye girişini yaklaşık iki aydır engellemesi sebebiyle ortaya çıkan insani felaket ele alınmış ve bu soruna acil bir çözüm bulunması gerektiği vurgulanmıştır. İsrail'in dünya kamuoyunu manipüle etmeye yönelik asılsız iddialarına itibar etmeyiniz" ifadelerine yer verildi.