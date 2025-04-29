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29 Nisan 2025'ten önemli gündem başlıkları

29 Nisan 2025'ten önemli gündem başlıkları.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 29 Nisan 2025 00:04, Son Güncelleme : 29 Nisan 2025 00:07
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29 Nisan 2025'ten önemli gündem başlıkları

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni tarafından resmi törenle karşılanacak, Meloni ile baş başa görüşecek, Türkiye-İtalya 4. Hükümetlerarası Zirvesi ile anlaşmaların imza töreni ve ortak basın toplantısına katılacak. Erdoğan, Türkiye-İtalya İş Forumu'na katılacak, İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella ile bir araya gelecek.

(Roma)

2- TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, İslam İş Birliği Gençlik Forumu tarafından Maarif Okulu'nda düzenlenecek "Türk Dünyasının Geleceği ve Yükselen Yıldızı Gençlik" temalı konferansa katılacak, Recep Tayyip Erdoğan Kırgız-Türk Dostluk Hastanesi'ni ziyaret edecek.

(Bişkek)

3- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ev sahipliğinde düzenlenecek, "1 Mayıs Emek Ödülleri Töreni"ne katılacak. Programa, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan da iştirak edecek.

(Ankara/19.00)

4- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın İstanbul Adliyesi'ndeki duruşmasını takip edecek, İstanbul Büyükşehir Belediyesine ziyarette bulunacak.

(İstanbul/10.00/12.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- TBMM'den

- Genel Kurul, gündemindeki konuları görüşmek üzere toplanacak.

- DEM Parti TBMM Grup Toplantısı gerçekleştirilecek.

(TBMM/15.00/12.45)

EKONOMİ FİNANS

1- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Üç Deniz Girişimi Zirvesi'ne katılacak.

(Varşova)

2- Türkiye İstatistik Kurumu, mart ayı iş gücü istatistiklerini ve nisan ayı ekonomik güven endeksini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Cammu Keşmir'in Pahalgam bölgesinde düzenlenen terör saldırısının ardından Hindistan ile Pakistan arasında artan gerilime ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

(Ankara)

2- İsrail'in ateşkesi bozarak Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılara yeniden başlamasına ilişkin gelişmeler izleniyor.

(Gazze/Kudüs)

GÜNCEL

1- Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Çamlıca Camisi'nde, ardından Esenboğa Havalimanı Dış Hatlar Terminali'nde Hac Uğurlama Programlarına katılacak.

(İstanbul/10.00-Ankara/15.30)

SPOR

1- 60. Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'na (Tour of Türkiye), üçüncü gününde 175,9 kilometrelik Fethiye-Marmaris etabıyla devam edilecek.

(Muğla)

2- THY Avrupa Ligi play-off üçüncü maçında Fenerbahçe Beko, Fransa'nın Paris Basketbol takımıyla deplasmanda karşılaşacak.

(Paris/21.30)

3- Voleybol SMS Grup Efeler Ligi play-off final etabı üçüncü maçında Ziraat Bankkart, Galatasaray HDI Sigorta'yı konuk edecek.

(Ankara/19.00)

4- UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçında İngiltere ekibi Arsenal, Fransa'nın Paris Saint Germain takımını konuk edecek.

(Londra/22.00)

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