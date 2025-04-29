Kütahya Simav'da Deprem Fırtınası: Halk Tedirgin

Kütahya'nın Simav ilçesi, son günlerde adeta bir **beşik** gibi sallanıyor. Gece saatlerinde meydana gelen 3.6 büyüklüğündeki depremin ardından ilçe, sabah saatlerinde güne yeni bir sarsıntıyla uyandı.Marmara Denizi İstanbul açıklarında meydana gelen ve milyonları korkutan depremin ardından, bu kez Kütahya'da bir **deprem fırtınası** başladı. Simav ilçesinde peş peşe meydana gelen sarsıntılar, bölge halkının paniklemesine neden olurken, AFAD son dakika açıklamalarına devam ediyor.

Aynı Büyüklükte İki Deprem

Bölgede gece saat 00.24'te 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Bu depremin derinliği 7 kilometre olarak ölçülürken, gece boyunca irili ufaklı sarsıntılar sürdü.Sabah saatlerinde ise ilçe sakinleri güne yeni bir deprem ile uyandı. Saat 05.50'de Simav'da yine 3.6 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi. Depremin derinliği ise 8.31 kilometre olarak kaydedildi.