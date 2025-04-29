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Yeni Yargı Paketi ile Cezalarda Esneklik Geliyor

Yeni Yargı Paketi ile konutta, geceleyin ve hafta sonu infaz süreleri uzatılıyor.

Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 29 Nisan 2025 07:38, Son Güncelleme : 29 Nisan 2025 07:46
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Yeni Yargı Paketi ile Cezalarda Esneklik Geliyor

Türkiye Gazetesinin haberine göre; Yeni Yargı Paketi ile konutta infaz, geceleyin infaz ve hafta sonu infaz uygulamasındaki 3 yılın altındaki cezalar, 5 yıla çıkarılacak. Hamile ve çocuklu kadınlar cezalarını konutunda tamamlayabilecek. Basit suçlardan ceza alanlar, gündüz işe gidip akşam hapse dönecek.

Ceza İnfaz Yasasında Esneklik

Ceza İnfaz Yasasında yer alan konutta infaz, geceleyin infaz ve hafta sonu infaz düzenlemelerinde esnekliğe gidiliyor. Adalet Bakanlığı ile AK Parti grup yönetiminin üzerinde çalıştığı yeni yargı paketinde Ceza İnfaz Yasası'nda yapılacak değişikliklerle, yeni infaz modelleri hayata geçirilecek. Mevcut kanuna göre 3 yıla kadar taksirle işlenen suçlar için verilen hapis cezalarının, evde infaz, hafta sonu infaz ve geceleyin infaz gibi yöntemlerle dışarda infazı mümkün. Ancak 3 yılın altındaki cezaların yatarı olmadığı için bu infaz yöntemlerinin uygulaması da bulunmuyor. Yeni Yargı Paketi ile konutta infaz, geceleyin infaz ve hafta sonu infaz uygulamasındaki 3 yılın altındaki cezalar, 5 yıla çıkarılacak. Böylece, cezasının bitimine 5 yılın altına kalan hükümlülerin cezaları dışarda infaz edebilecek.

Gündüz İşe Akşam Cezaevine

Konutta infazdan özellikle hamile ve çocuklu kadınların yararlanması öngörülüyor. Hasta hükümlüler için de dışarıda infaz şartları esnetilecek. Hapiste tek başına hayatını idame ettiremeyecek durumda olan yaşlı ve hasta hükümlüler, cezalarının bitimine 10 yıl kala evde infaz kolaylığından yararlanabilecek. 'Geceleyin infaz' uygulamasında, basit suçlardan ceza alan hükümlüler gündüz işe gidecek, akşam cezaevine dönecek. Hafta sonu infazda ise sadece Cumartesi-pazar günleri hapiste kalacaklar. AK Parti kaynakları, "Hafta sonu infaz dediğimiz sistemde mahküm hafta içi çalışıyor hafta sonu iki gün cezaevinde kalıyor. Hafta sonu iki gün kaldığında bir hafta kalmış sayılıyor. Geceleyin infazda da gündüz çalışıyor, gece açık cezaevine geliyor. Firar etmesi halinde zaten doğrudan kapalı cezaevine dönüyor. Bu infaz türleri sadece basit suçlar bakımından mümkün. Ağır suçlar yani kasten öldürme, cinsel suçlar, terör gibi başlıkları kapsamıyor" dedi.

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