81 İlde Sahte Alkol Operasyonu: 137 Gözaltı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 81 ilde sahte alkol üreticilerine yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 12 yasa dışı imalathanenin deşifre edildiğini ve 137 şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı.

"12 ayrı yasa dışı alkolü içki imalathanesi deşifre edildi. 137 şüpheli yakalandı."



81 ilde "Sahte Alkol İmalatçılarına" yönelik düzenlediğimiz operasyonlarda;

➡️ 63 bin 957 litre Sahte Alkol ve

➡️ 96 bin 992 şişe kaçak/sahte alkol ele geçirildi.



️Sahte Alkol Üretimi yaptığı. pic.twitter.com/UlmS4bn8XK Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) April 29, 2025

Sahte Alkol Operasyonlarında Büyük Başarı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, 81 ilde sahte alkol imalatçılarına yönelik gerçekleştirilen geniş çaplı operasyonlarda önemli miktarda kaçak ve sahte içki ele geçirildiğini duyurdu. Operasyonlar kapsamında 12 yasa dışı içki imalathanesi ortaya çıkarılırken, 137 şüpheli gözaltına alındı.

Operasyon Detayları

Cumhuriyet başsavcılıklarının talimatıyla Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı koordinasyonunda, il emniyet müdürlükleri KOM şube müdürlüklerince yürütülen operasyonlarda;

63 bin 150 litre etil alkol,

96 bin 992 şişe sahte ve kaçak içki,

807 litre sahte içki,

2 bin 106 alkol aroması,

66 bin 500 etiket,

4 bin 30 bandrol,

9 bin 109 boş şişe ve

88 bin 376 kapak ele geçirildi.

Operasyonlara Gelir İdaresi Başkanlığı taşra birimleri de destek verdi. Yapılan ortak değerlendirmede, yaklaşık 94 milyon TL'lik vergi kaybının önüne geçildiği açıklandı.

Bakan Yerlikaya'dan Mesaj

Yerlikaya açıklamasında, "Toplumumuzun sağlığını ve güvenliğini tehdit eden sahte alkol üreticilerine karşı mücadelemizde halkımızın duyarlılığı ve desteği çok önemli. Şüpheli durumları bize bildirin, biz gereğini yapalım" mesajını paylaştı.Bakan Yerlikaya, operasyonu gerçekleştiren valileri, Cumhuriyet başsavcılıklarını, emniyet güçlerini ve Gelir İdaresi Başkanlığı personelini tebrik etti.