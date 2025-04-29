Aile Yılı Kapsamında Örnek İzin Uygulaması!

Bilindiği üzere, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2025 yılı Aile yılı olarak ilan edilmiştir.

Bu kapsamda, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından aile yılı kapsamında her kesime yönelik bir dizi eğitimler, ailelere yönelik çeşitli kampanyalar ve farkındalığı artırıcı faaliyetler tüm hızıyla sürdürülmektedir.

Bu çerçevede, devlet üniversitelerinden bazıları da evli çalışanlarına yönelik özel bir izin uygulaması başlatarak Aile Yılı kapsamında örnek bir uygulama başlattılar.

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Bursa Teknik Üniversitesi, Bartın Üniversitesi, Düzce Üniversitesi ve İskenderun Teknik Üniversiteleri bünyelerinde görev yapmakta olan evli personele talep etmeleri halinde bir gün izin verilmesine karar verildi.

Ailenin öneminin vurgulanması ve güçlendirilmesinin yanı sıra, çalışan motivasyonunu artırıcı bu uygulamaların tüm kamu kesimine yaygınlaştırılması son derece isabetli olacaktır.