İBB Yolsuzluk Soruşturmasında 18 Kişi Tutuklandı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik ikinci dalga yolsuzluk operasyonunda 26 Nisan'da gözaltına alınan 52 kişiden 48'i dördüncü gün adliyeye sevk edildi. Savcılık 30 kişi hakkında tutuklama talep ederken, sulh ceza hakimliği 18 kişi hakkında tutuklama kararı verdi. Hakimlik, 4 kişi hakkında ev hapsine hükmetti, 26 kişi ise adli kontrolle serbest bırakıldı. Tutuklananlar arasında Dilek Kaya İmamoğlu'nun abisi Cevat Kaya, Bakırköy Belediye Başkan Yardımcısı Ali Rıza Akyüz, İBB Boğaziçi İmar Müdürü Elçin Karaoğlu, Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcıları Onur Aldı ve Erdinç Çolak, Kültür AŞ Reklam Müdür Yardımcısı Hakan Karaköse, iş insanı Mete Mağden, İBB Mühendisi Yakup Öner, İBB Kamulaştırma Genel Müdür Fatih Özçelik, İBB Bilgi İşlem Daire Başkanı Naim Erol Özgüner, İSTTELKOM A.Ş Genel Müdürü Melih Geçek ve İmamoğlu'nun koruma personeli Çağlar Türkmen de bulunuyor.

Hakimlik, İSKİ Genel Müdürü Şafak Başa, İBB Başkan Danışmanı ve MEDYA AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun'un eşi Zeynep Ayten Gözdem Ongun, İSKİ Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Adem Şanlısoy, iş insanı Rasim Kaya hakkında "konutu terk etmemek" şeklinde adli kontrol tedbiri uyguladı.

İstanbul İmar İnşaat AŞ eski Genel Müdürü Onur Soytürk, Sinan Akçiçek, İBB eski Emlak Yönetimi Daire Başkanı Ali Ayçiçek, İSKİ Genel Müdür Yardımcısı Begüm Çelikdelen, Ayhan Koç, İBB Eski Mali Hizmetler Daire Başkanı Murat Selvi, İBB Yazı İşleri ve Kararlar Daire Başkanı Nurten Uğursoy ve Tuğba Figankaplan ise yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrolle serbest bırakıldı.

52 kişi gözaltına alınmıştı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik soruşturma kapsamında 26 Nisan'da yapılan ikinci dalga gözaltılarda 19 Mart operasyonunda gözaltına alınıp serbest bırakılan emekli İBB Genel Sekreteri Can Akın Çağlar, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Arif Gürkan Alpay, İSKİ Genel Müdürü Şafak Başa, İSKİ Genel Müdür Yardımcısı Begüm Çelikdelen, İBB İmar Müdürü Ramazan Gülten, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun özel kalemi Kadriye Kasapoğlu, eski CHP Milletvekili Turan Aydoğan, Medya A.Ş. Genel Müdürü Murat Ongun'un eşi Gözdem Ongun ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu'nun ağabeyi Cevat Kaya'nın da aralarında yer aldığı 53 kişi hakkında gözaltı kararı verilmiş, 52 kişi gözaltına alınmıştı.

52 kişiden 4'ü gözaltı kararının 28 Nisan'da dolmuş olması nedeniyle dün adliyeye sevk edilmiş, savcılıkta alınan ifadeleri sonrası haklarında talep edilen ev hapsi adli kontrol kararı sonrası nöbetçi sulh ceza hakimliğince "yurt dışı yasağı" ve "imza atma" adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Adli kontrolle serbest bırakılan 4 kişiden 3'ünün; İSPER uzmanı Songül Çar ile iş insanları Fikret Şimşek ve Yılmaz Şimşek olduğu bildirildi.

Savcılık yazısında "İmamoğlu liderliğinde suç örgütü" ifadesi

Gözaltına alınan 48 kişinin savcılıkta ifade işlemleri tamamlandı. İBB'ye yönelik ikinci dalga operasyonda gözaltına alınan isimlerden 30'u tutuklama istemiyle hakimliğe sevk edildi, 18 isim hakkında adli kontrol istendi. Tutuklama talep edilen kişiler arasında Murat Ongun'un eşi Gözdem Ongun, Dilek Kaya İmamoğlu'nun ağabeyi Cevat Kaya ve İSKİ Genel Müdürü Şafak Başa'nın da isimleri yer aldı.

Savcılığın, Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine gönderdiği sevk yazısında, "Ekrem İmamoğlu liderliğinde teşkil edilen çıkar amaçlı suç örgütü" ifadesi kullanıldı.

18 kişi tutuklandı, 26 kişi adli kontrolle serbest bırakıldı

Hakimlik sorgusunun ardından Dilek Kaya İmamoğlu'nun abisi Cevat Kaya, Bakırköy Belediye Başkan Yardımcısı Ali Rıza Akyüz, İBB Boğaziçi İmar Müdürü Elçin Karaoğlu, Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcıları Onur Aldı ve Erdinç Çolak, Kültür AŞ Reklam Müdür Yardımcısı Hakan Karaköse, iş insanı Mete Mağden, İBB Mühendisi Yakup Öner, İBB Kamulaştırma Genel Müdür Fatih Özçelik, İBB Bilgi İşlem Daire Başkanı Naim Erol Özgüner, İSTTELKOM A.Ş Genel Müdürü Melih Geçek ve İmamoğlu'nun koruma personeli Çağlar Türkmen'in de aralarında olduğu 18 kişi tutuklandı.

İSKİ Genel Müdürü Şafak Başa, İBB Başkan Danışmanı ve MEDYA AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun'un eşi Zeynep Ayten Gözdem Ongun, İSKİ Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Adem Şanlısoy, iş insanı Rasim Kaya hakkında hakkında ise ev hapsi kararı verildi.

Sulh ceza hakimliğince yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol kararıyla serbest bırakılan 26 kişiden bazıları ise şöyle:

Mustafa Kemal Özcengiz, Onur Can Tekbaş, Faik Özberk, Dursun Balcıoğlu, Can Akın Çağlar, Turan Aydoğan, Hülya Kırlıova, Oya Özinan, Mehmet Şahin, Serap Öbekçi, Meral Çakır, Turgut Tuncay Özbilgin, Murat Yazıcı, Mehmet Çakılcıoğlu, İhsan Yılmaz, Arif Gürkan Alpay, Kadriye Kasapoğlu, Erkan Şimşek, Begüm Çelikdelen, Ali Ayçicek, Rasim Kaya, İstanbul İmar İnşaat Danışmanı Sinan Akçiçek, İSKİ Daire Başkanı Adem Şanlısoy ve eski İmar A.Ş Genel Müdürü Onur Soytürk.