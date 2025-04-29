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FETÖ'ye yönelik sınav usulsüzlüğü soruşturmasında 11 gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 2014 ve 2015 yılları Devlet Gelir Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı sorularının FETÖ mensuplarına sızdırılmasına ilişkin soruşturması kapsamında 11 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 29 Nisan 2025 09:45, Son Güncelleme : 29 Nisan 2025 09:46
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FETÖ'ye yönelik sınav usulsüzlüğü soruşturmasında 11 gözaltı kararı

Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, Terör Suçları Soruşturma Bürosunca 2014 ve 2015 yılları Devlet Gelir Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı'na ilişkin soruşturma kapsamında, FETÖ üyelerinin yazılı sınav öncesinde eriştikleri soruların örgüt mensuplarına dağıtıldığı tespit edildi.

Sınav sorularını alarak sınavı kazandığı belirlenen ve örgütün gizli haberleşme uygulaması ByLock kullanıcısı 11 şüpheli hakkında gözaltı talimatı verildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, şüphelilerin yakalanmasına yönelik işlemlerin devam ettiği öğrenildi.

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