CHP lideri Özel: Yavaş Cumhurbaşkanı olsun

CHP lideri Özgür Özel Fatih Altaylı'nın YouTube kanalına konuk oldu. Özel konuk olduğu yayında Cumhurbaşkanlığı adaylığına ilişkin kritik açıklamalarda bulundu.

Özel İmamoğlu'nun içeride olmaya devam ederse diyerek o formülü açıkladı:

"Eğer İmamoğlu bundan sonraki süreçte hala içeride olmaya devam ederse biz CHP olarak durmayacağız. Ben otobüsün üstüne çıkacağım, aynı anda Mansur Yavaş olacak başka şehirde olacak. Grup Başkanvekillerimiz, milletvekillerimiz başka şehirlerde olacak. Bu süreçte devam edeceğiz."

'CUMHURBAŞKANI YAVAŞ, BAŞBAKAN İMAMOĞLU OLUR'

Özel şunları söyledi:

"- İmamoğlu'nu Silivri'de tutup yasak getirsinler yüzde 70 oy ile seçimi alırız, parlamentoda Anayasa'yı değiştirecek çoğunluğu alırız. 15 günde Anayasa'yı değişir, İmamoğlu çıkar görevine başlar.

- Tayyip Erdoğan için bulunan formül bulunur. Ya da büyük bir coşkuyla hızla güçlendirilmiş parlamenter sistem hazırlığı yapılır.

- Bir Cumhurbaşkanı seçilir, Cumhurbaşkanı Yavaş olur, Başbakan İmamoğlu olur. O sürece katkı sağlayan Cumhurbaşkanı olarak milletin gönlündeki figür olur.

"O JAMMER'LARI BİZ ALMADIK"

Özgür Özel programda Jammer tartışmasına ilişkin de konuştu. Özel, "İBB'nin jammerlarını biz almadık, envanterde bu jammerlar vardı. Bizden önce İBB Başkanı'nın konvoyunda jammer minibüsü vardı" dedi.

MİT Başkanı ile görüşmesini hatırlatan Özel, şunları söyledi:

"MİT Başkanı İbrahim Kalın partiye geldi. Otoparktan girişi, asansör çıkışı, toplantı odası gidişi, bütün kameralarımızı CHP'de bantlamak istediler, izin verdik bantladılar.