Mart Ayı İşsizlik Oranı Belli Oldu

Türkiye İstatistik Kurumu, mart ayına yönelik işsizlik rakamlarını açıkladı. İşgücü istatistikleri bülteninde yer alan verilere göre işsizlik mart ayında yüzde 7,9 olarak gerçekleşti. Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel işgücü ve işsizlerden oluşan atıl işgücü oranı ise yüzde 28,8 oldu.

Mart Ayı İşsizlik Oranı Açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu'nun Mart ayına yönelik işgücü istatistiklerini açıklaması ile işsizlik oranı belli oldu. Buna göre Mart ayında işsizlik 0,3 puan azalarak yüzde 7,9 olarak gerçekleşti. Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel işgücü ve işsizlerin toplamıyla oluşan atıl iş gücü oranı bir önceki aya göre 0,3 puan artarak yüzde 28,8 olarak ölçüldü.