Kars'ta Uyuşturucu Operasyonunda 2 Zanlı Tutuklandı

Kars'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlar ile Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcıları ve kullananlara yönelik çalışma yürüttü.

Kent merkezinde adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda M.K. (37) ve A.F.Ö. (37) gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramada, 205,91 gram sentetik uyuşturucu, 10 bin 915 lira suçtan elde edilen gelir ile uyuşturucu madde paketlemede kullanılan çok sayıda kilitli poşet ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe uyuşturucu, uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak suçundan tutuklandı.