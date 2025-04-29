Ekonomik Güven Endeksi 8 Ayın En Düşük Seviyesinde
TÜİK'in verilerine göre ekonomik güven endeksi nisanda yüzde 4,2 azalarak 96,6 oldu. Bu, endeksin kötümserliği işaret ettiğini gösteriyor.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan verilere göre, ekonomik güven endeksi nisan ayında **yüzde 4,2** oranında azalarak **96,6** değerini aldı. Böylece eşik değer olan **100'ün** altına düşen endeks, genel ekonomik duruma ilişkin kötümserliği gösterdi. Endekste **8 ayın en düşük seviyesi** kaydedildi.
Ekonomik Güven Endeksi Değişimi
TÜİK, 2024 Mart ayına ilişkin Ekonomik Güven Endeksini açıkladı. Ekonomik güven endeksi mart ayında **100,8** iken, nisan ayında **yüzde 4,2** oranında azalarak **96,6** değerini aldı. Böylece endeks genel ekonomik duruma ilişkin kötümserliği gösterdi. Endeks ayrıca Eylül 2024'ten bu yana en düşük seviyesine indi.
Ekonomik Güven Endeksinin Anlamı
Ekonomik güven endeksi **0-200** aralığında değer alıyor. Ekonomik güven endeksinin **100'den büyük** olması genel ekonomik duruma ilişkin iyimserliği, **100'den küçük** olması ise genel ekonomik duruma ilişkin kötümserliği gösteriyor.
Güven Endekslerinin Değişimi
- Nisanda tüketici güven endeksi **yüzde 2,3** azalarak **83,9** değerini aldı.
- Reel kesim (imalat sanayi) güven endeksi **yüzde 2,3** oranında azalarak **100,8** değerini aldı.
- Hizmet sektörü güven endeksi **yüzde 4,3** oranında azalarak **109,5** değerini aldı.
- Perakende ticaret sektörü güven endeksi **yüzde 2,5** oranında azalarak **110,6** değerini aldı.
- İnşaat sektörü güven endeksi **yüzde 4,2** oranında azalarak **85,1** değerini aldı.