Ekonomik Güven Endeksi 8 Ayın En Düşük Seviyesinde

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan verilere göre, ekonomik güven endeksi nisan ayında **yüzde 4,2** oranında azalarak **96,6** değerini aldı. Böylece eşik değer olan **100'ün** altına düşen endeks, genel ekonomik duruma ilişkin kötümserliği gösterdi. Endekste **8 ayın en düşük seviyesi** kaydedildi.

Ekonomik Güven Endeksi Değişimi

TÜİK, 2024 Mart ayına ilişkin Ekonomik Güven Endeksini açıkladı. Ekonomik güven endeksi mart ayında **100,8** iken, nisan ayında **yüzde 4,2** oranında azalarak **96,6** değerini aldı. Böylece endeks genel ekonomik duruma ilişkin kötümserliği gösterdi. Endeks ayrıca Eylül 2024'ten bu yana en düşük seviyesine indi.

Ekonomik Güven Endeksinin Anlamı

Ekonomik güven endeksi **0-200** aralığında değer alıyor. Ekonomik güven endeksinin **100'den büyük** olması genel ekonomik duruma ilişkin iyimserliği, **100'den küçük** olması ise genel ekonomik duruma ilişkin kötümserliği gösteriyor.

Güven Endekslerinin Değişimi

Nisanda tüketici güven endeksi **yüzde 2,3** azalarak **83,9** değerini aldı.

Reel kesim (imalat sanayi) güven endeksi **yüzde 2,3** oranında azalarak **100,8** değerini aldı.

Hizmet sektörü güven endeksi **yüzde 4,3** oranında azalarak **109,5** değerini aldı.

Perakende ticaret sektörü güven endeksi **yüzde 2,5** oranında azalarak **110,6** değerini aldı.

İnşaat sektörü güven endeksi **yüzde 4,2** oranında azalarak **85,1** değerini aldı.



