Mehmet Şimşek: Enflasyonu Düşürmek Önceliğimiz

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, canlı yayında açıklamalarda bulunuyor. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Uluslararası Para Fonu (IMF)-Dünya Bankası Bahar Toplantıları için gittiği ABD'de bir haftada 60'tan fazla toplantı yapmış ve Türkiye'ye dönmüştü. Şimşek, Dünya Bankası, Uluslararası Finans Kurumu, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası, Asya Altyapı Yatırım Bankası, İslam Kalkınma Bankası ve Avrupa Yatırım Bankası ile işbirliklerimizi güçlendirmek üzere bir araya geldiğini duyuran Şimşek, "Bu kuruluşlardan 3 yıllık dönemde uzun vadeli ve düşük maliyetli yaklaşık 41 milyar dolar proje finansmanı sağlamayı öngörüyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

Canlı Yayında Önemli Açıklamalar

Bugün Habertürk yayınında ABD ziyaretini değerlendiren Bakan Şimşek dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Bakan Şimşek'in Açıklamaları

Gittiğimiz toplantılar IMF'nin yanında G20 toplantılarını da içeriyordu. Oldukça verimli geçtiğini söyleyebilirim. Kredi derecelendirme kuruluşlarının tepe yöneticileriyle bir araya geldik. Üç önemli uluslararası kredi derecelendirme kuruluşuyla birer saatlik toplantılar yaptık. Hem doğrudan yatırımcılar hem de küresel yatırımcılarla da New York'ta bir araya geldik. Daha sonrasında Washington'a geçtik ve toplam 60'ın üzerinde toplantı gerçekleştirdik. 7-8 küresel yatırım bankasının konferansında konuşma fırsatı bulduk.

"2 Bin Üzerinde Yatırımcıya Hitap Ettik"

Yatırım bankalarıyla buluşma fırsatı bulduk. Küresel büyük ölçekli yatırım kuruluşlarıyla bir araya gelme fırsatı bulduk. Bu toplantılar için orada bulunup da yolumuzun kesişmediği kimse kalmadı. 2 binin üzerinde yatırımcıya hitap etme fırsatı bulduk.

"Enflasyonu Düşürmek Birinci Önceliğimiz"

Bizim net yol haritamız var. Enflasyonu düşürmek birinci önceliğimiz. Programa olan siyasi destekte de herhangi bir gerileme yok. Programa çok güçlü bir destek söz konusu. Bizim gündemimiz hayat pahalılığı ile mücadele, yapısal dönüşüm.Türkiye büyümek için dış talebe az bağımlı. Türkiye ekonomisini sürükleyen faktör daha çok iç taleptir ve yatırımdır. Küresel belirsizliğe karşı daha dayanıklı kılıyor. Büyüme artık çok aranan, prim verilen husussa, Türkiye bu programla Türkiye sağlıklı büyümenin temellerini atıyor, orta-uzun vadeli büyüme perspektifimiz güçlü. Türkiye ihracatının yüzde 62'si serbest ticaret anlaşmalarının olduğu ülkelere gidiyor. Dolayısıyla bir anlamda Türkiye'nin ihracatının büyük kısmı ya serbest ticaret anlaşması olan ülkelere ya da komşuluk ilişkilerimizin çok güçlü olduğu ülkelere gidiyor.

"Ortalık Yatıştığı Zaman..."

Onlara dediğimiz şu; Şimdilik diyelim ortalık toz duman... Ortalık yatıştığı zaman dönüp bakacaklar, hangi ülkeler avantajlı hangi ülkeler dezavantajlı. (ABD'nin tarife açıklamaları) Türkiye'ye uygulanan ilave gümrük vergisi yüzde 10. AB bizim iki katımız. Bazı Asya ülkelerinki 3-5 katımız. Asya ile bir kırılma var şu anda. Bir kırılma yaşanıyor. Asya'daki üreticiler yeni dönemden nemalanmak için yatırımlarını Türkiye'ye yönlendirebilir. Tekrar Türkiye'ye ihracat sanayii yatırımlarını artırabilirler.Türkiye'nin küresel belirsizliğe karşı dayanıklılığı konuşulurken, fon sürecinde daha fazla etkilenmiş olabiliriz. İçerideki gelişmeler de üst üste geldi. Ortalık yatıştığı zaman Türkiye'nin çok ciddi avantajlı olduğu ortaya çıkacak. Küresel korumacılığa karşı en güçlü ilaç bölgesel entegrasyondur. Türkiye'nin büyük avantajları var. Yatırımcılar ortalık yatıştığında düşüneceklerdir.Türkiye için en büyük avantaj şu görüldü; Eğer küresel büyüme yavaş seyredecekse küresel emtia fiyatları düşecek. Nitekim de düştü. Bu Türkiye için inanılmaz etkileri var. Hem enflasyonu hem de cari açığı aşağıya çekiyor.Şunu söyledik; Enflasyonu yukarı iten ve aşağı çeken faktörler var. Ama nette enflasyon MB hedef patikası içinde kalacak. Neden? Beklentilerde sınırlı bir kötüleşme var. Doğru. Lirada sınırlı bir değer kaybı var. Bunlar enflasyonu yukarı çeken faktörler. Ama petrol fiyatlarındaki düşüş çok net bir şekilde dezenflasyonist.Bir de tabii ki program tepki verdi. Finansal koşullar içeride sıkılaştı. Ekonomide iç talep daha da yumuşayacak. Aslında çıktı açığı büyüyor, dezenflasyonist bir süreçteyiz. MB bugün itibarıyla yüzde 24'e ulaşılabileceğine inanıyor. Çünkü petrol fiyatları enflasyonu aşağıya çekecek.Sıkılaşan içerideki finansal koşullar enflasyonu aşağı çekecek. Diğer iki faktörün, beklenti ve kurdaki sınırlı değer kaybı, talep zayıf olduğu için kur geçişkenliği de zayıf olacak. Enflasyonla ilgili kafamızda bir tereddüt yok.Büyümeye gelelim. Büyümede bir yavaşlama söz konusu olabilir. Neden? Beklentilerde bir bozulma söz konusu. İçerde finansal koşullar daha sıkı. Dünyada büyüme muhtemelen daha yavaş. Biz başka bir gezegende yaşamıyoruz.Türkiye bu gelişmelerden etkileniyor. Biz de arz yönlü bazı tedbirler alıyoruz.

Bütçemiz var.

Bütçede kaynakları daha üretken alanlara, rekabet gücünü artıracak, verimliliği artıracak alanlara kaydıracağız.

Geçen sene başlatmıştık, tasarruf ve verimlilik paketiyle.

İkinci konu, YTAK üzerinden teknoloji yatırımlarını çok daha güçlü şekilde destekleyeceğiz.

Programı büyütme üzerinde çalışıyoruz.

Bu önemli.

2023'ün sonunda açıklamıştık, muazzam ilgi var.

Üçüncü olarak HİT30 programına çok büyük ilgi var.

Onu güçlü bir şekilde sürdüreceğiz.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız yeni teşvik sisteminde çalışmaların sonuna geldi.

O da arz yönlü olarak devreye girecek yakında.

Yatırım ayağını çok güçlü şekilde destekleyeceğiz.