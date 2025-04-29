Antalya'da turistleri taşıyan midibüs devrildi: 19 yaralı
Antalya'nın Manavgat ilçesinde otellere turist taşıyan midibüs devrildi. Yaşanan trafik kazasında yaralanan 19 kişi çevre hastanelere kaldırıldı.
Kaynak : DHA
Haber Giriş : 29 Nisan 2025 11:08, Son Güncelleme : 29 Nisan 2025 11:09
Manavgat'taki otellere turist taşıyan Fatih Karataş yönetimindeki tur midibüsü, saat 08.00 sıralarında Gündoğdu Mahallesi'nde sürücünün hakimiyeti kaybetmesiyle yoldan çıktı.
Minibüs, Yörük Mustafa Bey Bulvarı'nda seralar ile yol arasındaki bahçeye devrildi. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü ile 18 Rus turist, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından ilçedeki hastanelere götürüldü.