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4 Milyon Kişi Hala Eski Ehliyet Kullanıyor

4 milyon kişi eski ehliyetini yenilemedi. Son tarih 31 Temmuz, bu tarihe kadar başvuru yaparak 7 bin 423 liralık ek masraftan kurtulun.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 30 Nisan 2025 07:55, Son Güncelleme : 30 Nisan 2025 07:42
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4 Milyon Kişi Hala Eski Ehliyet Kullanıyor

Eski tip sürücü belgeleri 31 Temmuz'dan itibaren geçersiz olacak. Son tarih olan 31 Temmuz'u kaçıranlar, yenileme için 15 TL yerine 7 bin 423 lira ödeyecek. Eski tip ehliyetlerin 1 Ocak 2016'dan itibaren verilmeye başlanan yeni tip sürücü belgeleriyle değiştirilmesi için tanınan süre 31 Temmuz 2025'te sona erecek.

4 Milyondan Fazla Kişi Ehliyetini Yenilemedi

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nden edinilen bilgilere göre, bugüne kadar 31 milyon 643 bin 355 ehliyet yenileme başvurusu yapıldı ancak 4 milyon 237 bin kişi hala eski sürücü belgesini kullanmaya devam ediyor.

1 Ağustos'tan Sonra Geçersiz Olacak

Eski tip sürücü belgesi kullanan kişilerin, 1 Ağustos'a kadar yenileme işlemi yapmaması durumunda ehliyetleri geçersiz sayılacak.

15 TL Yerine 7 Bin 423 TL Ödemeyin

Ayrıca eski sürücü belgelerinin yenilenmesi için 31 Temmuz 2025'e kadar yalnızca 15 lira ödenmesi gerekirken, 1 Ağustos itibarıyla bu ücret B sınıfı sürücü belgesi için 7 bin 438 liraya yükselecek. Yani 3 ay içerisinde ehliyet yenilendiği takdirde bu işlem için fazladan 7 bin 423 liralık ödeme yapılmasına gerek kalmayacak.

Vatandaşlara Öneriler

Bu kapsamda, vatandaşların temmuz ayında meydana gelecek yoğunluktan etkilenmeden ehliyetlerini yenilemeleri ve indirimden yararlanmaları için en yakın tarihte nüfus müdürlüklerine başvurmaları öneriliyor.

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