İspanya ve Portekiz'deki Kesintiler Türkiye İçin Risk Oluşturuyor mu?

İspanya ve Portekiz'de meydana gelen geniş çaplı elektrik kesintileri Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde gündeme geldi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, toplantı sonrasında kesintilerin Türkiye'ye etkisi konusunda gazetecilere bilgi verdi.

İspanya ve Portekiz'deki Elektrik Kesintileri

İspanya ve Portekiz'in büyük bölümünü kapsayan geniş çaplı elektrik kesintisi yaşamı olumsuz etkiledi. Hayatı felç eden elektrik kesintisi sonrası İspanya'da **OHAL** ilan edildi. Kesintinin etkili olduğu ülkelerde trafik lambalarının çalışmadığı görüntülendi. Ülke çapındaki elektrik kesintilerinin ardından İspanya ve Portekiz'de elektrik tedariki yavaş yavaş yeniden sağlanmaya başladı. Portekiz kesintinin sebebi olarak İspanya'ya, İspanya ise Fransa ile olan bağlantıda yaşanan bir kopukluğa işaret etti. Kesintilerin sebebi henüz netlik kazanmazken, kesintilerden Türkiye'nin etkilenip etkilenmeyeceği sorusu gündeme geldi.

Türkiye Elektrik Kesintilerinden Etkilenecek mi?

Dün Cumhurbaşkanlığı'nda gerçekleşen kabine toplantısında da konunun gündeme geldiği öğrenildi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, yaşanan kesinti ve sonuçlarına ilişkin kabine üyelerine bilgilendirme yaptı.Kabine toplantısı sonrasında da gazetecilerin sorularına yanıtlayan Enerji Bakanı Bayraktar, Türkiye'nin Avrupa ile aynı dağıtım ağı içerisinde yer aldığı hatırlatarak **"Şu anda bu sıkıntıdan Türkiye etkilenmedi. Ama bizi etkileyebilecek boyutta bir sıkıntı. Çünkü biz de Avrupa'nın sistemine bağlıyız."** ifadelerini kullandı.

2015'te Büyük Kesinti Yaşanmıştı

Türkiye'de 2015 yılında İstanbul, Ankara, İzmir, Trabzon ve Diyarbakır dahil olmak üzere onlarca ildeki elektrik kesintisi yaşanmıştı. Yaşanan elektrik kesintisi nedeni ile bazı illerde 6 ila 12 saatlik enerji sıkıntısı yaşanmıştı. 2015 yılındaki kesintiye doğu ve batı arasındaki hatların bazılarının bakıma alınmasından dolayı diğer hatların yoğunluğu taşıyamaması neden gösterilmişti.

Kaynak: Osman Nuri Cerit / Sputnik