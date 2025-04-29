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Bakan Işıkhan: 149 Belediye SGK Borcunu Yapılandırıyor

Bakan Vedat Işıkhan, 149 belediyenin SGK borcunu yapılandırmak için başvurduğunu açıkladı.

Kaynak : NTV
Haber Giriş : 29 Nisan 2025 12:51, Son Güncelleme : 29 Nisan 2025 13:10
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Bakan Işıkhan: 149 Belediye SGK Borcunu Yapılandırıyor

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 149 belediyenin Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) olan borcunu ödemek için yapılandırma başvurusu yaptığını açıkladı. Bu açıklamalar, belediyelerin SGK borçları konusunda önemli bir tartışmayı gündeme getirdi. Bakan Işıkhan, borcu olan belediyelerin borçlarını ödemesini talep ettiklerini belirterek, "Ödemedikleri her gün yasal faiz işlemekte. 149 belediye 30 milyar liralık prim borcunu yapılandırmak üzere SGK'ya başvurdu. 28,2 milyar lira ödenmeyen prim borcu tahsilatı gerçekleştirdik. Nisan ayında 3 milyar lira tahsilat gerçekleştirdik." diye konuştu.

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü

Yaklaşan 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'ne ilişkin değerlendirmeleri de sorulan Bakan Işıkhan, "İş haklarının savunulduğu çalışma hayatındaki sorunları dile getirildiği emeğin değerinin ön plana çıkartıldığı özel bir gündür. 1 Mayıs aslında küresel bir farkındalık günü olarak değerlendirilebilir, işçilerin hak arayışlarının sembolleştirildiği bir tarih. Çalışma barışı sosyal adaletin teminatıdır. 1 Mayıs'ı emekçiyi yücelten adımlarla bugünü emekçilerimizle birlikte geçireceğiz." dedi. Bazı marjinal odakların bu günü provoke etmeye çalıştığını belirten Işıkhan, "Her zaman milletimizin sağduyusu galip gelmiştir." diye konuştu.

Kamu İşçisinin Zam Pazarlığı Süreci

Bakan Işıkhan, kamu işçilerinin zam pazarlığı süreci, sendika ve konfederasyonların ücretler ile özlük haklarında iyileştirme talepleriyle ilgili ise şunları söyledi: "Emekçilerin sesi, demokratik toplumun temel özelliği. Sendikalarımızın ve konfederasyonumuzun yapısal sorunlar noktasında getirdikleri her talep bizim için çok kıymetlidir. Kamuda sendikalaşma oranı 2002'de yüzde 50'ydi bugün yüzde 75,2'ye ulaşmış durumda.""İstihdamı Koruyan, Çalışanı Mağdur Etmeyen Denge Gerekli"İşçi sendikalaşma oranı 2013'te yüzde 9,21 iken bugün işçilerin yüzde 14,97'si sendika üyesi. Asgari ücrete kadar olan gelirlerin vergi dışı bırakılması gibi devrim niteliğindeki uygulamaları hayata geçirdik. İstihdamı koruyan, çalışanı mağdur etmeyen denge gerekli."Işıkhan, toplu iş sözleşmeleriyle ilgili bakanlık olarak hem işçi hem işveren sendikaları arasında koordinatörlük görevi yaptıklarını belirtti. Bakan Işıkhan, "Toplu iş sözleşmelerinde hassas bir denge yürümeli. Mayıs ayında tekrar taraflar bir araya gelmekte. Kısa sürede sonuçlanmayı ümit ediyoruz." diye konuştu.

"İşsizlik Oranı Son 25 Yılın En Düşük Seviyesinde"

Türkiye'de işsizlik oranı mart ayında, bir önceki aya göre 0,3 puan azalarak yüzde 7,9 oldu. Hanehalkı İşgücü Araştırması sonuçlarına göre; 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı 2025 yılı mart ayında bir önceki aya göre 65 bin kişi azalarak 2 milyon 807 bin kişi oldu. İşsizlik rakamlarını değerlendiren Bakan Işıkhan, "İşsizlik oranımız son 25 yılın en düşük seviyesinde. İstihdam ve üretimdeki kişi sayısı artmaya devam ediyor. İş gücüne katılma oranı yüzde 53,4 olarak yayımlandı." diye konuştu.

İŞKUR'un Gençlik Programı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından üniversite öğrencilerinin mezuniyetleri sonrasında iş gücü piyasasına geçişlerini kolaylaştırmak için hayata geçirilen İŞKUR Gençlik Programı ile ilgili de konuştu. Işıkhan "Gençlerin çalışma hayatına katılması kolaylaşıyor. Gençleri iş piyasasına hazırlanması noktasında önceden bir eğitimden geçiriyoruz. İş arama motivasyonu mobbing gibi konularda da dersler veriyoruz. Amacımız deneyim sahibi olmaları." dedi."67 Bine Yakın Genç Arkadaşımız Faydalandı"Programdan 67 bine yakın gencin yararlandığını belirten Bakan Işıkhan, "Bütçeye 7 milyar lira ayırdık. Programdan 67 bine yakın genç arkadaşımız faydalandı. 495 milyon 701 bin ödeme gerçekleştirdik. Nisan ayında 82 bin öğrenci yararlanıyor." diye konuştu.

Suriyelilerin Dönüşü İş Gücünü Etkiler mi?

Suriyelilerin gönüllü geri dönüşlerinin çalışma hayatına etkisiyle ilgili de konuşan Bakan Işıkhan "7-15 Nisan sürecini tamamladık anket uygulamasını gerçekleştirdik. Bittiğinde sonuçları paylaşacağız. Geçen yıl 425 bine yakın çalışma izni verdik bunların 227 bini Suriyeli kardeşlerimizden oluşuyor." ifadelerini kullandı.

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