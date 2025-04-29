Üniversite Genel Sekreteri Sebepsiz Görevden Alınabilir Mi?

Dava konusu olayda, bir yükseköğretim kurumunda görev yapmakta olan Genel Sekreter bu görevinden alınarak Genel Sekreter Yardımcısı kadrosuna atanmıştır.

İlk derece mahkemesi, davacının görevden alma işlemini hukuka aykırı bularak devlet üniversitesinin işlemini iptal etmiştir. Bölge İdare Mahkemesi verilen bu kararı uygun görmüş, davalının başvurusunu reddetmiştir.

Danıştay İkinci Dairesi ise, devlet üniversitelerinde Genel Sekreterlik kadrosunun takdire dayalı bir atama olduğunun altı çizilerek, anılan göreve atanan kişinin aynı takdir hakkı kapsamında Genel Sekreter Yardımcılığı kadrosuna atanmasını hukuka uygun bulmak suretiyle istinaf kararını bozmuştur.

T.C.

DANIŞTAY

2. DAİRE

Esas No: 2022/1487

Karar No: 2023/1499

İSTEMİN KONUSU : . Bölge İdare Mahkemesi ... İdari Dava Dairesince verilen . günlü, E:., K:. sayılı kararın, dilekçelerde yazılı nedenlerle 2577 Sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 49. maddesi uyarınca temyizen incelenerek bozulması isteminden ibarettir.

YARGILAMA SÜRECİ :

Dava Konusu İstem : Davalı idare bünyesinde genel sekreter olarak görev yapan davacı, bu görevden alınarak genel sekreter yardımcısı olarak atanmasına ilişkin . günlü, . sayılı ... Üniversitesi Rektörlüğü Yönetim Kurulu kararı ile . günlü, . sayılı Personel Daire Başkanlığı işleminin iptali istemiyle dava açmıştır.

İlk Derece Mahkemesi kararının özeti : ... İdare Mahkemesi'nin . günlü, E:., K:. sayılı kararıyla; dava konusu işleme gerekçe olarak her ne kadar müdahil ...'ın genel sekreterlik görevinden alınmasına ilişkin işlemlere karşı açtığı davalarda verilen ... İdare Mahkemesi'nin . günlü, E:., K:. sayılı kararı ile ... İdare Mahkemesi'nin . günlü, E:., K:. sayılı kararı gösterilmiş ise de, söz konusu davaların 2014 yılında açıldığı görülmekle, bu davalara konu işlemlerin, müdahil ...'ın 2014 yılı ve öncesindeki genel sekreterlik görevinden alınmasına dair işlemler olduğu, müdahil ...'ın genel sekreterlik görevinden alınmasına dair 10/08/2015 tarihli karara karşı açmış olduğu davadan, 2014 yılı ve öncesindeki genel sekreterlikten alınması işlemlerinden sonra tekrar genel sekreter olarak atandığının ve 2015 yılında genel sekreter olarak görev yaptığının anlaşıldığı; diğer yandan müdahil ...'ın genel sekreterlik görevinden alınmasına ilişkin 10/08/2015 tarihli karara karşı açmış olduğu davada, ... İdare Mahkemesi'nin . günlü, E:., K:. sayılı kararıyla davanın reddine karar verilmiş olması ve bu kararın Danıştay İkinci Dairesince onanarak kesinleşmesi karşısında, dava konusu işleme gerekçe olarak gösterilen müdahil ...'ın 2014 yılı ve öncesindeki genel sekreterlikten alınması işlemlerine karşı açtığı davalarda verilen iptal kararlarının uygulanma olanağının kalmadığı anlaşılmakta olup, dava konusu işlemlerde sebep unsuru yönünden hukuka uyarlık bulunmadığı sonucuna varıldığı; öte yandan, müdahil ...'ın, genel sekreterlik görevinden alınmasına ilişkin . günlü, . sayılı ...... Üniversitesi Rektörlüğü Yönetim Kurulu Kararına dayanılarak Personel Daire Başkanlığının . günlü, . sayılı işlemi ile genel sekreterlik görevinden alınarak Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı Şube Müdürü kadrosuna atanmasına ilişkin işlemin iptali ile özlük haklarının yasal faiziyle birlikte tahsili istemiyle açılan davada, işlemin iptali ile parasal hak talebinin reddi yolunda ... İdare Mahkemesince verilen . günlü, E:., K:. sayılı kararının gerekçesine bakıldığında, kararın, müdahil ...'ın genel sekreterlikten alınmasına ilişkin olmadığı, şube müdürlüğüne atanmasına ilişkin olduğu anlaşıldığından, müdahil ...'ın, ". günlü, . sayılı Yönetim Kurulu kararına karşı ... İdare Mahkemesi'nin . esas sayılı dosyasında açtığı davada her ne kadar ret kararı verilmiş ise de, söz konusu davadaki yönetim kurulu kararının icrai değil istişare kararı olduğu, genel sekreter kadrosundan alınarak alt unvan şube müdürlüğü kadrosuna yapılan . günlü, . sayılı atama işlemine karşı açtığı davada, ... İdare Mahkemesi'nin . günlü, E:., K:. sayılı kararıyla işlemin iptal edildiği yönündeki iddiasının yerinde görülmediği gerekçesiyle dava konusu işlemin iptaline karar verilmiştir.

Bölge İdare Mahkemesi kararının özeti : . Bölge İdare Mahkemesi ... İdari Dava Dairesince verilen temyize konu kararla; davalı ve müdahilin istinaf başvuruları reddedilmiştir.

TEMYİZ EDENLERİN İDDİALARI :

Davalının İddiaları : Müdahil ...'ın Üniversite Genel Sekreteri olarak görev yapmakta iken Rektörün kuzeninin eşi olan davacının bu kadroya atanabilmesi için Rektör tarafından görevinden alındığı; 2008-2017 yılları arasında görev yapan Rektör Prof. Dr. ...'nun görevine başladığı tarihten kısa bir süre sonra liyakat, eşitlik ilkelerine aykırı işlemler gerçekleştirerek, yasaya aykırı olarak kısa sürede hısımlarını üst düzey memur kadrolarına atadığı; sonrasında da hukuka aykırı işlemlerle davacının genel sekreterlik görevinde kalmasının sağlandığı, müdahil tarafından Üniversiteye karşı çok sayıda dava açıldığı ve tamamına yakınının müdahil lehine sonuçlandığı; müdahil lehine verilen mahkeme kararları uygulanarak müdahilin genel sekreter kadrosuna iade edildiği; Mahkeme kararlarının şeklen uygulanmasının hukuka uygun olduğu kabul edilecek olursa, mahkeme kararları günü birlik uygulanması suretiyle davacının da genel sekreter kadrosunda kalmasının imkansız hale geleceği; dava konusu işlemin Mahkeme kararlarının gereğinin ifası için hukuka ve mevzuata uygun şekilde tesis edildiği ileri sürülmektedir.

Müdahilin İddiaları : .... Üniversitesine bağlı ..... Yüksekokulu sekreteri olarak görev yapmakta iken 2007 yılında ..... Üniversitesinin kurulması nedeniyle önce tedviren sonrasında ise asaleten genel sekreter olarak atandığı; sonrasında hukuka aykırı olarak görevden alındığı, her seferinde Mahkemece verilen iptal kararlarının uygulanmadığı veya

şeklen uygulandığı; sürekli görevden alma, aylıktan kesme disiplin cezası verme suretiyle mobinge maruz kalması nedeniyle lehine manevi tazminata hükmedildiği, davacının görevden alınmasına ilişkin dava konusu işlemin hakkında verilen iptal kararlarının uygulanması amacıyla hukuka uygun olarak tesis edildiği ileri sürülerek, işlemin iptali yönünde verilen Mahkeme kararına yapılan istinaf başvurusunun reddine ilişkin kararın bozulması istenilmektedir.

KARŞI TARAFIN CEVABI : Temyiz istemlerinin reddi gerektiği savunulmaktadır.

DANIŞTAY TETKİK HAKİMİ : .

DÜŞÜNCESİ : Temyiz istemlerinin kabulüyle Bölge İdare Mahkemesi kararının bozulması gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Danıştay İkinci Dairesince, Tetkik Hakiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra gereği görüşüldü:

KARAR : İNCELEME VE GEREKÇE :

MADDİ OLAY :

1993-2009 yılları arasında Maliye Bakanlığı bünyesinde çeşitli vergi dairesi müdürlüklerinde icra memuru olarak görev yapan davacı, 27/02/2009 tarihinde kurumlararası naklen atama yolu ile ..... Üniversitesine Fakülte Sekreteri olarak atanmıştır. Ardından 09/06/2009 tarihinde daire başkanlığı, 23/02/2010 tarihinde genel sekreter yardımcılığı ve 27/11/2012 tarihinde genel sekreterlik görevine getirilmiştir. Davacı, genel sekreter olarak görev yapmakta iken, bu görevden alınarak genel sekreter yardımcısı olarak atanmasına ilişkin . günlü, . sayılı ... Üniversitesi Rektörlüğü Yönetim Kurulu kararı ile . günlü, . sayılı Personel Daire Başkanlığı işleminin iptali istemiyle temyizen incelenmekte olan davayı açmıştır.

İLGİLİ MEVZUAT :

2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 52. maddesinin ( a ) fıkrasında, "Genel Sekreter ile daire başkanları, müdürler, hukuk müşavirleri ve uzmanlar, yükseköğretim üst kuruluşlarında ilgili kuruluşların görüşü alınarak Yükseköğretim Üst Kuruluşunun Başkanı; üniversitelerde ise yönetim kurulunun görüşü alınarak rektör tarafından atanır. Fakülte, enstitü ve yüksekokul sekreterinin atanması, ilgili dekan ve müdürün önerisi üzerine rektör tarafından yapılır." hükmü yer almaktadır.

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 76. maddesinin 1. fıkrasında, "Kurumlar, görev ve unvan eşitliği gözetmeden kazanılmış hak aylık dereceleriyle memurları bulundukları kadro derecelerine eşit veya 68. maddedeki esaslar çerçevesinde daha üst, kurum içinde aynı veya başka yerlerdeki diğer kadrolara naklen atayabilirler." hükmüne yer verilmiştir.

HUKUKİ DEĞERLENDİRME:

2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 52. maddesiyle, Genel Sekreterlik kadrosuna yapılacak atamalar konusunda yönetim kurulunun görüşünü almak suretiyle rektöre takdir yetkisi tanındığı açık olup, bu yetkinin ancak kamu yararı ve hizmet gerekleri göz ardı edilerek kullanıldığının kanıtlanması ya da idari yargı merciince saptanması halinde, sözü edilen bu durumun dava konusu idari işlemin neden ve amaç yönlerinden hukuka aykırılığı nedeniyle iptalini gerektireceği yerleşmiş yargı içtihatlarıyla kabul edilmiş bulunmaktadır.

Somut olayda, idarenin sahip olduğu takdir yetkisini, kamu yararı ve hizmet gereklerine aykırı kullandığına dair herhangi bir bilgi belge bulunmadığı dikkate alındığında, idarenin takdir yetkisi kapsamında "Genel Sekreter" olarak atanan davacının, yine takdir yetkisi kapsamında bu görevinden alınarak "Genel Sekreter Yardımcısı" kadrosuna atanmasına ilişkin dava konusu işlemde hukuka aykırılık görülmemiştir.

Bu itibarla, temyize konu Bölge İdare Mahkemesi kararında hukuki isabet bulunmamaktadır.

SONUÇ : Açıklanan nedenlerle;

1. DAVALI İDARE İLE MÜDAHİLİN TEMYİZ İSTEMLERİNİN KABULÜNE,

2. . Bölge İdare Mahkemesi ... İdari Dava Dairesince verilen . günlü, E:., K:. sayılı kararın, 2577 Sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 49. maddesinin 2/b fıkrası uyarınca BOZULMASINA,

3. 2577 Sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 6545 Sayılı Kanun'la değişik 50. maddesinin 2. fıkrası gereğince ve yukarıda belirtilen hususlar da gözetilerek yeniden bir karar verilmek üzere dosyanın, kararı veren . Bölge İdare Mahkemesi ... İdari Dava Dairesine gönderilmesine,

4. 2577 Sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'na 6545 Sayılı Kanun'un 27. maddesiyle eklenen Geçici 8. maddesi uyarınca karar düzeltme yolu kapalı olmak üzere, 23.03.2023 tarihinde oyçokluğuyla kesin olarak karar verildi.

( X ) KARŞI OY :

Temyize konu . Bölge İdare Mahkemesi ... İdari Dava Dairesinin . günlü, E:., K:. sayılı kararının onanması gerektiği oyuyla aksi yönde oluşan Daire kararına katılmıyorum.



