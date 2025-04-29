Erdoğan: İtalya ile Ortak Projeler Geliştireceğiz

Erdoğan, Villa Pamphili Konutu'nda, Türkiye-İtalya 4. Hükümetlerarası Zirvesi'nin ardından İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile ortak basın toplantısı düzenledi. Zirve vesilesiyle İtalya Başbakanı Meloni ile bir araya gelmekten büyük bir memnuniyet duyduğunu dile getiren Erdoğan, şahsına ve heyetine gösterdikleri misafirperverlik için Meloni'ye teşekkür etti. İki önemli NATO müttefiki ve stratejik ortak olarak, ilkini 2008'de gerçekleştirdikleri zirveden bu yana aralarındaki münasebetlerin her geçen gün daha ileriye gittiğini vurgulayan Erdoğan, şöyle konuştu:

Akdeniz'in Güvenliği ve Ekonomik İşbirliği

"Akdeniz'in güvenliği, Orta Doğu'daki durum, Avrupa'nın istikrarı ve transatlantik bağın muhafazası gibi önemli meselelerde aramızda değerli bir uyum bulunuyor. Bunda İtalya ile tarihten gelen yoğun ilişkilerimize ilave olarak Sayın Meloni'nin birçok konuya cesur ve kararlı yaklaşımının önemli etkisi olduğunu düşünüyorum. Bugünkü görüşmeler ve imzaladığımız belgeler suretiyle İtalya ile yeni işbirliği alanlarını değerlendirmeyi kararlaştırdık. Şüphesiz bu ilişkilerin diğer itici gücünü ekonomi ve ticaret oluşturuyor. Malumunuz İtalya, dış ticaretimizde ilk 5 ülke arasında. Tekstil, kimya, ilaç, otomotiv ve makine başta olmak üzere pek çok sektörde tesis ettiğimiz güçlü ticari bağlar, 2022 yılındaki zirvemizde belirlediğimiz 30 milyar dolar hedefini geride bırakmamızı sağladı. Keza karşılıklı yatırımların da aynı şekilde olumlu seyrettiğini görüyoruz. Son 22 yılda 1500'den fazla İtalyan firma ülkemizde 5 milyar dolar yatırım gerçekleştirdi. Türk firmaları da özellikle son yıllarda savunma sanayi, havacılık, beyaz eşya, cam üretimi gibi alanlarda İtalya'da önemli yatırımlara imza atarak, iki ülkenin ortaklık ruhuna önemli katkıda bulunuyor. Bu gelişmeler doğrultusunda bugünkü zirvemizde yeni ticaret hacmi hedefimizi 40 milyar dolar olarak belirledik. Bu hedefe de en kısa sürede ulaşacağımıza inanıyorum."

Enerji Projeleri ve Düzensiz Göçle Mücadele

"Enerji projeleri konusunda da birlikte çalışmaya hazırız" Basın toplantısının ardından katılacakları Türkiye-İtalya İş Forumu'nun iki ülke arasında ticaret ve karşılıklı yatırımların artırılmasına zemin hazırlayacağına inandığını dile getiren Erdoğan, şunları söyledi: "Bu yıl içinde Türkiye'de düzenleyeceğimiz Ekonomi ve Ticaret Ortak Komitesi 3. Dönem Toplantısı suretiyle bugün aldığımız kararların takibini de yapacağız. İtalya ile savunma sanayi alanında önemli ilerleme kaydeden işbirliğimizi yeni ortaklıklar ve projelerle güçlendirmeye devam edeceğiz. Ortak coğrafyamız olan Akdeniz'de hem ülkelerimize hem de bölgeye fayda sağlayacak enerji projeleri konusunda da birlikte çalışmaya hazırız. İtalya ile düzensiz göçle mücadele alanındaki işbirliğimizi önümüzdeki dönemde de sürdüreceğiz." Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede kültür, eğitim, spor ve vize gibi konuları da ele aldıklarını belirterek, "Malumunuz dostluğumuzun bir göstergesi olarak 2032 Avrupa Futbol Şampiyonası'na İtalya ile birlikte ev sahipliği yapacağız. Tüm bu alanlarla ilgili bakanlarımız pek çok hususu birbiriyle doğrudan istişare etme fırsatı buldular." dedi.

Libya'nın İstikrarı İçin İşbirliği

"Libya'nın istikrarı için birlikte çalışmaya devam edeceğiz" Küresel ve bölgesel gelişmelerin Türkiye ve İtalya gibi iki güçlü müttefiki daha yakın işbirliğine yönlendirdiği bir dönemden geçtiklerini vurgulayan Erdoğan, şunları kaydetti: "Ülkemizin Avrupa ve Akdeniz'in istikrar ve güvenliğine katkılarını en iyi bilen ve bu doğrultuda Avrupa Birliği'ne üyelik sürecimize başından beri desteğini esirgemeyen İtalya'nın bu yaklaşımını sürdüreceğine inanıyorum. Avrupa'nın güvenliği bağlamında Ukrayna'daki son gelişmelere Sayın Başbakan ile değindik. Ukrayna'nın toprak bütünlüğü ve egemenliğine olan güçlü desteğimizi vurguladık. Karadeniz'in güvenliğinin sağlanmasında asli aktör olarak Türkiye, çözüme dönük çabalara katkı sağlamaya devam edecek." Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail'in insanlık dışı uygulamalarına sahne olan Gazze'nin önemli gündem maddeleri arasında yer aldığına dikkati çekerek şöyle dedi: "2 aydan bu yana insani yardımların girişine dahi izin verilmeyen Gazze'deki ateşkese bir an önce geri dönülmesi önceliğimizdir. Libya'nın istikrarı ve refahının muhafazası için uzun vadeli ve sürdürülebilir çözümler üzerinde birlikte çalışmaya devam edeceğiz. Suriye'de ülkenin yeniden inşası, kurumlarının güçlendirilmesi ve toprak bütünlüğünün muhafazasına yoğunlaşmış durumdayız. Bu amaç doğrultusunda İtalya'nın Suriye'de oynadığı yapıcı role ve bilhassa yeniden inşa sürecinde Türkiye-İtalya ortaklığına değindik. Bu konudaki istişarelerimizin devamında mutabık kaldık." İtalya ziyareti kapsamında Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella ile de görüşeceğini belirten Erdoğan, Mattarella ve Meloni'yi Türkiye'de ağırlamak istediğini ifade etti.