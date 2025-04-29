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Prof. Dr. Ercan Candan: 12 Yıllık Zorunlu Eğitim Revize Edilmelidir!

Necmettin Erbakan Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ercan Candan, '12 yıllık zorunlu eğitim sistemi mesleki eğitimin gelişmesine büyük engel oluyor' dedi

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 29 Nisan 2025 14:34, Son Güncelleme : 29 Nisan 2025 15:06
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Prof. Dr. Ercan Candan: 12 Yıllık Zorunlu Eğitim Revize Edilmelidir!

Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği bölümü öğretim üyesi Prof.Dr Ercan Candan Türkiye'de Mesleki ve Teknik Eğitimin geleceği üzerine Memurlar.Net'ten Fatih Arslan'ın sorularını yanıtladı.

"Sanayi Çırak ve Kalfa Bulamıyor"

Memurlar.net'e konuşan Prof. Dr. Ercan Candan, 2012-2013 eğitim öğretim döneminden itibaren uygulamaya konulan 12 yıllık zorunlu eğitimin mesleki eğitime ilgiyi azalttığını belirtti. Candan, "Bugün sanayide çırak ve kalfa bulmakta büyük sıkıntılar çekiyoruz. Mavi yakalı meslek elemanlarına olan ihtiyacı karşılayamazsak, üretimde ciddi sorunlarla karşılaşabiliriz" dedi.

"Lise Mezununu Çıraklığa İkna Etmek Zor"

Zorunlu eğitimin 12 yıla çıkarılmasıyla birlikte mesleki eğitimde sürekliliğin azaldığına dikkat çeken Candan, "Liseden mezun bir genci çırak olmaya ikna etmek çok zor. Bu gençler doğal olarak kariyer planlarını üniversite eğitimi üzerine kuruyor. Bu durum, çıraklık ve kalfalık süreçlerinde tıkanmalara yol açıyor" diye konuştu.

"Mesleki Eğitim Türkiye'nin Geleceğidir"

Prof.Dr. Candan, mesleki eğitimin Türkiye'nin ekonomik kalkınması için vazgeçilmez olduğunu belirterek, "Zorunlu eğitim süresi gözden geçirilmeli. Mesleki eğitimin ortaokul çağlarında başlaması, sürecin daha verimli ilerlemesini sağlar. Aksi takdirde üretimden uzak, tüketen bir toplum oluruz" ifadelerini kullandı.

"Meslek Yüksekokullarına Talep Düşüyor"

Öğrencilerin büyük çoğunluğunun dört yıllık üniversite diploması ile iş garantisi beklentisi içinde olduğunu dile getiren Candan, "Meslek yüksekokulları mezunları, sanayide mesleklerine uygun işlerde çalışabilirken, birçok fakülte mezunu asgari ücretle iş bulmakta zorlanıyor. Ara eleman açığı her geçen gün büyüyor, sanayide ustalar 100 ila 150 bin lira arasında maaş alırken, mühendisler daha düşük maaşlarla işe başlıyor" dedi.

"Mesleki Eğitim Lisede Değil, Ortaokulda Başlamalı"

Prof.Dr.Candan, mesleki eğitimin lise döneminden önce başlaması gerektiğini vurgulayarak, "Liseyi bitiren gençler artık çırak olmak istemiyor. Bu nedenle mesleki yönlendirme ortaokul düzeyinde başlamalı" önerisinde bulundu.

"Üniversite-Sanayi İşbirlikleri Yaygınlaştırılmalı"

Konya Teknik Üniversitesi, Bursa Teknik Üniversitesi ve OSTİM Teknik Üniversitesi gibi kurumların model olarak alınabileceğini belirten Candan, "Bu üniversitelerde ilk yıl teorik, ikinci yıl uygulamalı eğitim veriliyor. Sanayiyle iş birliği içinde olan bu kurumlar, öğrencileri donanımlı bir şekilde mezun ediyor. Bu iş birlikleri yaygınlaştırılmalı" dedi.

"Pandemi ve Deprem Süreçlerinde Meslek Liseleri Öne Çıktı"

Pandemi ve 6 Şubat depremleri sırasında meslek liselerinin oynadığı kritik role de dikkat çeken Prof.Dr.Candan, "Maske, dezenfektan ve çadır üretimi gibi alanlarda meslek liseleri fabrika gibi çalıştı. Bu örnekler, mesleki eğitimin ne kadar önemli olduğunu net biçimde ortaya koyuyor" değerlendirmesinde bulundu.

Prof. Dr. Ercan Candan, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in 12 yıllık zorunlu eğitimin yeniden değerlendirilmesi yönündeki açıklamalarına destek verdiğini belirterek sözlerini şöyle tamamladı: "Mesleki eğitim, Türkiye'nin kalkınmasında en büyük kaldıraçlardan biridir. Bu süreci destekleyecek tüm reformlar, ülkemizin geleceğine yapılan yatırımdır."

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