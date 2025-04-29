10. Yargı Paketi TBMM'ye Sunuldu: Neler Değişiyor?

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 10. Yargı Paketi'nin 40 maddelik taslağının hazırlandığını ve milletvekillerinin değerlendirmesine sunulduğunu açıkladı. Bu önemli taslak, ceza adalet sisteminin her aşamasını iyileştirmeyi hedeflemektedir. Soruşturma, kovuşturma ve infaz süreçlerini daha etkin kılacak düzenlemeler içeriyor ifadelerini kullanan Tunç, taslağın kapsamına dair detaylar da paylaştı.

Taslakta Neler Var?

Taslak, Covid-19 düzenlemesinin kapsamını genişletmekten cezasızlık algısını ortadan kaldırmaya kadar çeşitli konuları kapsıyor. 2020 Nisan'ında yapılan düzenlemeyle, 31 Temmuz 2023 öncesi cezaevine girenler 5 yıl denetimli serbestlikten yararlanmıştı. Ancak bu tarihte yargılaması devam eden ve cezası kesinleşmediği için cezaevinde olmayanlar bu haktan faydalanamamıştı. Yeni düzenleme, bu kişiler için eşitlik sağlamayı amaçlıyor.

Mükerrer Suçlara Yönelik Adımlar

23 Ocak 2025'te açıklanan Yargı Stratejisi Belgesi'nin ilk paketi olacak bu düzenleme, mükerrer suçlara yönelik yenilikler içeriyor. Mevcut sistemde, ikinci kez suç işleyenler cezalarının 2/3'ünü, üçüncü kez işleyenler ise tamamını cezaevinde çekiyor. Yeni taslakta bu oranlarda iyileştirmeler öngörülüyor. Ayrıca, halihazırda uygulanamayan hafta sonu hapis cezasına ilişkin değişiklikler de taslakta yer alıyor.

Kimler Yararlanacak?

Düzenlemeden kaç kişinin faydalanacağı, Meclis'teki çalışmaların tamamlanmasıyla netleşecek. Bu değişiklikler, adalet sisteminde daha adil ve eşit bir uygulama sağlamak adına atılan önemli adımlar arasında yer almaktadır.