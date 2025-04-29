Bakan Yerlikaya'dan Özgür Özel'e 'bant' tepkisi
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Özgür Özel'in iddialarına yanıt verdi. Yakın koruma polislerinin bant kullanmadığını belirtti.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan, CHP'nin toplantı yaptığı otellerdeki kameraları kapatmasına ilişkin Özgür Özel'in açıklamalarına yanıt geldi.
Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Özel'in söyledikleri alçak bir iftiradır" dedi:
"Daha iyi anlaman için sana "Özel" bir açıklama da yapayım:
Bir. Yakın koruma polislerimizin kameraları bantla kapatma gibi bir görevi yoktur.
İki.Seni koruyan polislerimiz dahil hiçbiri cebinde bant taşımaz.
Üç. Bantçı.Söylediklerin alçak bir iftiradır.
Hangi kamerayı bantlarsanız bantlayın, Milletimizin gönül gözü, olan bitenleri kaydediyor."
Daha iyi anlaman için sana "Özel" bir açıklama da yapayım:Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) April 29, 2025
Bir. Yakın koruma polislerimizin kameraları bantla kapatma gibi bir görevi yoktur.
İki.Seni koruyan polislerimiz dahil hiçbiri cebinde bant taşımaz.
Üç. #Bantçı.Söylediklerin alçak bir iftiradır.
Hangi kamerayı. pic.twitter.com/ulCXw09Cjj