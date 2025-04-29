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'Valinin Yeğeniyim' Diyen Sürücüye Ağır Ceza

Sarıyer'de çakar tertibatlı araç kullanan sürücü, 'Valinin yeğeniyim' diyerek kaçtı. Gözaltına alınan sürücüye 146 bin lira ceza kesildi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 29 Nisan 2025 15:28, Son Güncelleme : 29 Nisan 2025 16:17
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Sarıyer'de ışıklı ve sesli tertibat bulunan aracı nedeniyle kendisine tepki gösteren sürücüye **Valinin yeğeniyim** iddiasında bulunarak uzaklaşan S.O., gözaltına alındı. Şahsın ehliyetine 30 gün süreyle el konulurken, 146 bin 134 lira da idari para cezası uygulandı.

İstanbul Emniyeti Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'nden Açıklama

İstanbul Emniyeti Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sanal Trafik Devriyesi ekipleri, Maslak Ayazağa'da çakar tertibatı kullanan lüks otomobil sürücüsünün kendisini kayda alan kişiye **Valinin yeğeniyim** iddiasıyla uzaklaştığı görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine harekete geçti.

Sözlerine Pişman Eden Ceza

Ekipler tarafından bulunarak gözaltına alınan sürücü S.O.'ya (22), Karayolları Trafik Kanunu'nun **mevzuata aykırı ışıklı tertibat kullanmak**, **standart dışı plaka**, **tehlikeli şerit değiştirmek**, **yakın takip** ve **trafiği tehlikeye düşürmek suretiyle araç kullanmak** suçlarından 146 bin 134 lira idari para cezası uygulandı.

Ehliyete El Konuldu, Adli Süreç Başlatıldı

Ayrıca, 30 gün süreyle ehliyetine el konulan ve aracı trafikten men edilen sürücü hakkında adli işlem başlatıldı.

Vali Gül: Yeğenim Değil

İstanbul Valisi Davut Gül, sosyal medya hesabından söz konusu şahısla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı:Trafik kurallarına uymayan şahıs benim yeğenim değildir. Aracındaki ışıklı ve sesli tertibat yasal değildir. Bu konuda gerekli yasal işlem yapılacaktır. Akrabam olmuş olsaydı da bu durum hiçbir şeyi değiştirmezdi.

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