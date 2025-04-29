2024-YDUS 2. dönem ek yerleştirme sonuçları açıklandı
ÖSYM Başkanlığı, 2024 Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı'nın (2024-YDUS) 2. dönem ek yerleştirme sonuçlarını açıkladı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 29 Nisan 2025 15:50, Son Güncelleme : 29 Nisan 2025 15:50
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca 2024 Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı'nın (2024-YDUS) 2. dönem ek yerleştirme sonuçları açıklandı.
ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, adayların tercihleri 17-21 Nisan'da alındı.
Adaylar, sonuçlara ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" adresinden erişebilecek.