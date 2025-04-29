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4 Türk Üniversitesi Asya'nın En İyileri Arasında

YÖK, 2025 Asya en iyi üniversiteler sıralamasında 4 Türk üniversitesinin ilk 100'e girdiğini açıkladı. ODTÜ, Sabancı, Koç ve İTÜ listede yer aldı.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 29 Nisan 2025 15:56, Son Güncelleme : 29 Nisan 2025 16:01
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4 Türk Üniversitesi Asya'nın En İyileri Arasında

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), uluslararası yükseköğretim derecelendirme kuruluşu Times Higher Education'ın (THE) 2025 Asya en iyi üniversiteler sıralamasında 4 Türk üniversitesinin ilk 100'e, 27 üniversitenin ilk 500'e girmeyi başardığını açıkladı.

YÖK'ten yapılan açıklamaya göre; uluslararası yükseköğretim derecelendirme kuruluşu THE, 2025 yılı Asya en iyi üniversiteler sıralamasını yayımladı. 35 ülke ve bölgeden toplam 853 üniversitenin araştırma, öğretim, bilgi transferi ve uluslararası görünümleri, 18 farklı kategoride değerlendirilerek yapılan sıralamada 4 Türk üniversitesi ilk 100'e girmeyi başardı.

Türk Üniversitelerinin Başarıları

ODTÜ 72, Sabancı Üniversitesi 74, Koç Üniversitesi 79, İstanbul Teknik Üniversitesi 97'nci sırada yer aldı. Boğaziçi Üniversitesi 123, Bilkent Üniversitesi 158'inci olarak ilk 200'e girdi. Böylece toplam 6 üniversite ilk 200'de kendine yer buldu. 27 üniversite ise ilk 500'e girmeyi başardı.

'Daha Üst Noktalara Ulaşacağız'

YÖK Başkanı Erol Özvar, Türk üniversitelerinin özellikle son yıllarda artan başarılarının uluslararası sıralamalara da yansıdığını belirterek bundan memnuniyet duyduklarını ifade etti. Türk üniversitelerinin potansiyelinin daha da yüksek olduğunu vurgulayan Özvar, "Uluslararasılaşmaya, akademik üretkenliğe ve araştırma kalitesini artırmaya odaklanarak, uluslararası sıralamalarda daha fazla üniversite ile temsil edileceğimize ve daha üst noktalara ulaşacağımıza inanıyorum" dedi.

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