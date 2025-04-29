DMM: Güvenlik Kamerası Bantlama İddiası Asılsız

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden (DMM) yapılan açıklamada, 'Güvenlik kamerasının bantlanmasının bir prosedür ve koruma görevinin gereği olduğu' iddiasının doğru olmadığı, Koruma Eğitim Akademisi müfredatında böyle bir uygulama bulunmadığı belirtildi.

DMM'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kamuoyuna yansıyan bazı görüntülerle ilgili, 'Güvenlik kamerasının bantlanmasının bir prosedür ve koruma görevinin gereği olduğu' iddiası doğru değildir." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada; "Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Koruma Daire Başkanlığı'na bağlı Koruma Eğitim Akademisi eğitim müfredatında 'bant taşıma ve bantlarla kamera kapatma' uygulaması bulunmamaktadır. EGM'ye bağlı yakın koruma görevinde bulunan 5 bin 263 polis memurunun iddia edildiği gibi bir görev sorumluluğu bulunmamaktadır. Kamuoyunu manipüle etmeye yönelik asılsız iddialara itibar etmeyiniz." ifadelerine yer verildi.