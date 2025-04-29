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Soma'daki maden faciasına ilişkin kamu görevlilerinin yargılandığı davada karar

Manisa'nın Soma ilçesinde 11 yıl önce 301 işçinin hayatını kaybettiği maden faciasıyla ilgili haklarında dava açılan 28 kamu görevlisinden 10'u beraat etti, 18'i ise 5 ay ila 6 ay 7 gün arasında hapis cezasına çarptırıldı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 29 Nisan 2025 16:40, Son Güncelleme : 29 Nisan 2025 16:43
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Soma'daki maden faciasına ilişkin kamu görevlilerinin yargılandığı davada karar

Soma 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya sanıklar, Ses Ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandı.

Madenci aileleri ve avukatları bir önceki duruşmada sunulan mütalaaya karşı beyanda bulundu. Mütalaayı kabul etmeyen ailelerin avukatları, cezalandırılmanın görevi kötüye kullanma suçundan değil taksirle öldürme ve yaralamadan uygulanması gerektiğini iddia etti.

Sanıkların duruşmaya SEGBİS ile bağlanmasını eleştiren ailelerin avukatları, yargılamanın yüz yüze yapılması gerektiğini ifade etti, mahkemenin "görevsizlik kararı" vererek dosyanın ağır ceza mahkemesine sevk edilmesi taleplerini tekrarladı.

Verilen aranın ardından savunmalarını yapan sanık avukatları, müvekkillerinin beraatini değil ise zaman aşımı şartlarının oluştuğunu belirtip, davada düşme kararı verilmesini talep etti.

Madenci aileler ve avukatları, kazanın yaşandığı ocakta denetim yaptığı için yargılanan sanıklardan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı müfettişi ve Maden Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Yüksel'in savunmasına tepki gösterdi.

Savunmaların ardından hakim, aralarında Ayhan Yüksel'in de bulunduğu 10 sanığın suçlamalardan beraat etmesine, 18 sanığa ise görevi kötüye kullanma suçundan 5 ay ila 6 ay 7 gün arasında hapis ceza verilmesine hükmetti.

- Karar sonrası açıklama

Karar sonrası açıklama yapan madenci ailelerinin avukatlarından Murat Kemal Gündüz, hakimin mütalaaya uyarak cezalar verdiğini belirterek, "Toplam 28 sanıktan 10'u hakkında beraat kararı verdi. Gerekçesini şu anda bilemiyoruz. Daha sonra açıklamalar görünecektir. 18 sanık hakkında ise 5 ay ila 6 ay 7 gün arasında değişen mahkumiyet kararı verildi." dedi.

Duruşmayı takip eden CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu da sanıkların en alt düzeyde cezalandırılarak adeta ödüllendirildiğini öne sürdü.

Kazada şehit olan madenci Uğur Çolak'ın annesi Gülsüm Çolak ise 11 yıldır adalet mücadelesi verdiklerini kaydetti.

- Maden faciası ve dava süreci

Soma Kömürleri AŞ'nin işlettiği, yaklaşık 5 bin kişinin çalıştığı maden ocağında 13 Mayıs 2014'te vardiya değişimi sırasında çıkan yangının ardından galeriler dumanla dolmuş, 96 saat süren çalışmalar sonucu 486 işçi kurtarılmış, 301 işçinin cesedine ulaşılmıştı.

Olayın ardından Soma Kömür İşletmeleri AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Can Gürkan, Genel Müdürü Ramazan Doğru, İşletme Müdürü Akın Çelik, teknik müdür İsmail Adalı, teknik nezaretçi Ertan Ersoy ve emniyet teknikeri Mehmet Ali Günay Çelik tutuklanmış ve "Soma Maden Faciası Davası" süreci başlamıştı.

Akhisar Ağır Ceza Mahkemesi, 5 tutuklu sanığın 15 yıl ile 22 yıl 6 ay arasında değişen hapisle cezalandırılmasına, 9 sanığın adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına, 37 sanığın beraatine karar vermiş, İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 14. Ceza Dairesi ise Can Gürkan'ın yurt dışı yasağı konularak tahliye edilmesine hükmetmişti.

Yargıtay 12. Ceza Dairesinin yerel mahkeme kararını bozması sonrası yeniden yapılan yargılamada Can Gürkan'a 20 yıl, maden mühendisleri Adem Ormanoğlu ve Efkan Kurt'a 12 yıl 6'şar ay hapis cezası verilmiş, Haluk Evinç ise beraat etmişti.

Yargıtay 12. Ceza Dairesi, yeniden yargılama sürecinin tamamlanmasının ardından 4 Nisan 2022'de yerel mahkemenin kararını onamıştı.

Olayda ihmalleri bulunduğu suçlamasıyla, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu'ndan 28 kamu görevlisi hakkında Soma Cumhuriyet Başsavcılığınca görevi kötüye kullanma suçlamasıyla hazırlanan iddianame Soma 2. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edilmişti.

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