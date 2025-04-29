Evlere Dikkat! Bakanlık, İki Oda Kokusu İçin Sağlıksız Uyarısı Yaptı

Ticaret Bakanlığı, piyasa gözetimi ve denetimi faaliyeti gerçekleştiren yetkili kuruluşlar tarafından güvensizliği tespit edilen ürünleri Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi'nde ilan etmeye devam ediyor.

Oda Kokularında Sağlık Riski Tespiti

Yapılan denetimlerin ardından Bakanlık, iki adet oda kokusunun kullanımının sağlıksız olduğunu tespit etti.

Ürünlerin Toplatılması ve Yasaklanması

İlgili ürünler hakkında yasaklanması kararı alınırken, piyasadan da toplatılmalarına karar verildi.