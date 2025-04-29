Evlere Dikkat! Bakanlık, İki Oda Kokusu İçin Sağlıksız Uyarısı Yaptı
Ticaret Bakanlığı güvensiz ürünler listesine eklenen iki oda kokusunu yasakladı ve toplatılmalarına karar verdi.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 29 Nisan 2025 17:15, Son Güncelleme : 29 Nisan 2025 17:16
Ticaret Bakanlığı, piyasa gözetimi ve denetimi faaliyeti gerçekleştiren yetkili kuruluşlar tarafından güvensizliği tespit edilen ürünleri Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi'nde ilan etmeye devam ediyor.
Oda Kokularında Sağlık Riski Tespiti
Yapılan denetimlerin ardından Bakanlık, iki adet oda kokusunun kullanımının sağlıksız olduğunu tespit etti.
Ürünlerin Toplatılması ve Yasaklanması
İlgili ürünler hakkında yasaklanması kararı alınırken, piyasadan da toplatılmalarına karar verildi.