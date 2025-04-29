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Bakan Uraloğlu: Türkiye artık Üç Deniz Girişimi'nin stratejik ortağı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Bizim geçen yıl başlattığımız bir ortaklık başvuru sürecini dün itibarıyla sonuçlandırmış olduk ve Türkiye artık Üç Deniz Girişimi'nin stratejik ortağı oldu, bu bizim için kıymetli" dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 29 Nisan 2025 22:30, Son Güncelleme : 29 Nisan 2025 22:34
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Bakan Uraloğlu: Türkiye artık Üç Deniz Girişimi'nin stratejik ortağı

Bakan Uraloğlu, Polonya'nın başkenti Varşova'daki Kraliyet Şatosu'nda devlet ve hükümet başkanlarının katıldığı Üç Deniz Girişimi'nin 10. Zirvesi'nin ardından AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin bir geçiş noktasında bulunduğunu söyledi.

Uraloğlu, Türkiye'nin, Orta ve Doğu Avrupa'da enerji, ulaştırma ve dijitalleşme alanlarındaki altyapı eksikliklerinin giderilmesi hedefiyle Baltık, Adriyatik ve Karadeniz ülkelerinin başlattığı Üç Deniz Girişimi'nde "stratejik ortak" olarak yeni bir rol üstlendiğine işaret etti.

Ülkenin bulunduğu konumun önemine değinen Uraloğlu, "Türkiye, öncelikle bir geçiş noktasında hem Doğu Batı'da Orta Koridor'da ve Kuzey Güney'de de Kalkınma Yolu Koridoru var. Burada da Üç Deniz Girişimi, Baltık'tan başlayıp Adriyatik Denizi'ne ve Karadeniz'e ulaşan ülkelerin başlattığı 10 yıllık bir girişim ve zirvenin 10'uncusu yapıldı. Bizim de geçen yıl başlattığımız bir ortaklık başvuru sürecini dün itibarıyla sonuçlandırmış olduk ve Türkiye artık Üç Deniz Girişimi'nin stratejik ortağı oldu, bu bizim için kıymetli." ifadelerini kullandı.

Uraloğlu, burada 800 kilometre civarında bir kara yolu yapılmasının gündemde olduğunu, bunun yaklaşık 3'te 1'lik kısmının yapıldığını, 3'te 1'lik kesiminin devam ettiğini ve geri kalanının da yapılmasının planlandığını anlattı.

Yapılan ortaklıkla hem koridorların kullanılmasının sağlanacağını hem de Türk müteahhitlerinin iş yapma noktasında bir imkana sahip olacağını vurgulayan Uraloğlu, "Üç Deniz Girişimi ama Türkiye üzerinden biz bunu Hazar Denizi'ne ve Basra Körfezi'ne bağladığımızda, esasında 5 denizi bir anlamda da kapsayan bir proje ve girişim haline gelmiş oluyor. Bundan sonraki süreçten katkı sağlayacağız hem de ülkemizin bu projeden, ortaklıktan daha fazla istifade etmesini sağlamış olacağız." diye konuştu.

Uraloğlu, Polonya'da, Moldova'da, Romanya'da, Bulgaristan'da, Arnavutluk'ta, Yugoslavya'da, Sırbistan'da birçok Türk firmasının çalıştığına dikkati çekerek, ilerleyen zamanda bunun daha da artacağını öngördüklerini dile getirdi.

"Firmalarımız hazır olsun"

Moldova Altyapı ve Bölgesel Kalkınma Bakanı Vladimir Bolea ile görüştüklerini aktaran Uraloğlu, "Yaklaşık iki milyar avro bir Avrupa Birliği fonuyla, Türk firmalarına ve müteahhitlerine buradaki işleri yaptırmak istediklerini, halihazırda çalışan firmaların olduğunu söyledi. Her türlü katkıyı, desteği vermeye hazır olduğumuzu ilettik. Bizim için de buralarda bir iş imkanı olması söz konusu. Elbette bu kıymetli ama dediğim gibi buradaki strateji, ortaklık bizim için en değerli olanı." değerlendirmesinde bulundu.

Uraloğlu, hiçbir ülkenin kendi kendine yetmediğinin altını çizerek, ülkelerin öncelikle bölgesel, sınır veya yakın komşularıyla işbirliği yaparak, bir gelişme içinde olması gerektiğini vurguladı.

Üç Deniz Girişimi'nin tam da bunu anlattığını ifade eden Uraloğlu, şunları kaydetti:

"Türkiye'ye baktığınız zaman Kalkınma Yolu projesinde 4 ülke var. Orta Koridor, Azerbaycan başta olmak üzere Gürcistan ve Türk Cumhuriyetleri ve Çin'e kadar. Bölgenizi ne kadar geliştirirseniz küreselde de o kadar güçlü olursunuz, karşılıklı menfaat içinde olursunuz. Bizim firmalarımız hazır olsun, onlara güveniyoruz. Türk Cumhuriyetleri'nde, Afrika'da, Avrupa'da, Uzakdoğu'da, her tarafta çok başarılı işler yapıyorlar, bizi mahcup etmiyorlar. Onun için daha fazlasına hazır olsunlar, buralarda iş imkanları olacak diye bekliyoruz."

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