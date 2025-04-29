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8 ilde organize suç örgütüne operasyon: 38 tutuklama

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, hesaplarında 1 milyar 398 milyon TL para akışı bulunan dolandırıcı organize suç örgütü üyesi 41 şüphelinin, Aydın merkezli 8 ilde düzenlenen operasyonla yakalandığını ve 38'inin tutuklandığını duyurdu.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 29 Nisan 2025 18:58, Son Güncelleme : 29 Nisan 2025 18:58
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8 ilde organize suç örgütüne operasyon: 38 tutuklama

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Aydın merkezli 8 ilde M.F.T.'nin elebaşılığını yaptığı dolandırıcı organize suç örgütüne yönelik düzenlediğimiz operasyonlarda; 41 şüpheli yakalandı. 38'i tutuklandı, 3'ü hakkında adli kontrol kararı verildi. Organize suç örgütü tarafından 40 adet ev, 3 adet villa ile 9 adet arsanın dolandırıcılıktan elde edildiği ve MASAK raporuna istinaden organize suç örgütünün 1 milyar 398 milyon TL'lik para akışının bulunduğu tespit edildi" dedi.

'SAHTE VEKALETNAME İLE SATIŞ GERÇEKLEŞTİRDİKLERİ TESPİT EDİLDİ'

Bakan Yerlikaya, "Şüphelilerin; kişisel verilerini hukuka aykırı şekilde ele geçirdikleri vatandaşlarımızla iletişim kurdukları; vatandaşlarımızı, taşınmazlarını satmak için ikna ederek, sahte vekaletlerle piyasa değerinin altında sattıkları, ikna edemedikleri vatandaşlarımız adına ise sahte vekaletnameler düzenleyerek satış işlemini gerçekleştirdikleri tespit edildi. Organize suç örgütü üyesi şüphelilerin; suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, silahla tehdit, resmi belgede sahtecilik, nitelikli dolandırıcılık ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlarından savcılıklarımızca haklarında soruşturma başlatıldı" ifadelerini kullandı.

'MÜCADELEMİZE ARALIKSIZ DEVAM EDİYORUZ'

Operasyon kapsamında, şüphelilere ait 476 banka hesabı, 70 taşınmaz mal varlığına ve 16 araca tedbir kararı konulduğunu kaydeden Yerlikaya, "Operasyonlar sonucunda; ruhsatsız av tüfekleri ve tabancalar ile çok sayıda bilgisayar, telefon, vekaletname, tapu, çek ve senet ele geçirildi. Valilerimizi, operasyonları koordine eden Didim Cumhuriyet Başsavcılığımız ile diğer illerimizin cumhuriyet başsavcılıklarını ve operasyonları gerçekleştiren kahraman jandarmamızı tebrik ediyorum. Dolandırıcı suç örgütlerine ve yasa dışı yapılanmalara karşı mücadelemize aralıksız devam ediyoruz" dedi.

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