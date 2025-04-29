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14 Ay Evliliğe 150 Ay Nafaka: Yargıtay 'Orantısız' Dedi

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, kısa süreli evliliklerde yüksek nafaka kararlarına karşı emsal bir karara imza attı. Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, 14 aylık evlilik için verilen yüksek yoksulluk nafakası kararını hakkaniyete aykırı bularak bozdu.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 29 Nisan 2025 19:04, Son Güncelleme : 29 Nisan 2025 19:07
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14 Ay Evliliğe 150 Ay Nafaka: Yargıtay 'Orantısız' Dedi

Boşanma davaları hükmedilen nafakalar açısından emsal nitelikte karara imza atan Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, "Sadece 14 ay süren bir evlilik için yaklaşık 150 aya denk gelecek şekilde toptan yoksulluk nafakasına hükmedilmiş olması hakkaniyete aykırıdır" dedi.

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi'nin Nafaka Kararı

İçtihat Bülteni Uygulaması'ndan edinilen bilgiye göre, daha önce nafaka konusunda, Yargıtay 2. Hukuk Dairesi tarafından bozulan dosyada mahkemece bozmaya uyularak yapılan yargılama sonucunda davacı kadın yararına 105 bin lira toptan yoksulluk nafakasına karar verildi.

Temyiz Süreci ve Sonuçları

Bunun üzerine mahkeme kararına karşı süresi içinde davalı erkek vekili yine temyiz isteminde bulundu. Temyiz incelemesi neticesinde dosya yine Yargıtay 2. Hukuk Dairesi gündemine geldi.

Dosyanın temyiz incelemesi neticesinde, Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, "Sadece 14 ay süren bir evlilik için yaklaşık 150 aya denk gelecek şekilde toptan yoksulluk nafakasına hükmedilmiş olması temyiz edenin aleyhine hüküm kurma yasağının ihlali niteliğinde olduğu gibi kadın yararına hükmedilen tazminat miktarları ile de açıkça orantısız olup, hakkaniyete aykırıdır. Daha açık bir anlatımla davacı kadın yararına takdir edilen toptan yoksulluk nafakası çok olup, bozma ilamının amacına uygun bulunmamıştır. O halde Mahkemece kadın yararına daha uygun miktarda toptan yoksulluk nafakasına hükmedilmesi gerekirken bu yön gözetilmeden yazılı şekilde hüküm kurulması usul ve yasaya aykırı olup bozmayı gerektirmiştir" şeklinde dosyaya ilişkin bozma kararı verdi.

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