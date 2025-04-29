Üç Büyükşehirde Satılık Konut Sayısı Arttı

sahibinden.com'un Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi (BETAM) işbirliğiyle hazırladığı "sahibindex Kiralık ve Satılık Konut Piyasası Görünümü" raporuna göre, martta üç büyükşehirde satılık konut sayısında artış kaydedildi.

Şirketten yapılan açıklamada, sahibindex Kiralık ve Satılık Konut Piyasası Görünümü mart ayı sonuçları paylaşıldı. Raporda kiralık ve satılık konut piyasasındaki değişimler mercek altına alındı. Rapora göre, yıllık bazda konut reel satış fiyatlarındaki değişim negatif seyretmeye devam etti. Türkiye genelinde konutların reel satış fiyatlarındaki yıllık değişim mart itibarıyla yüzde -8,9 seviyesinde gerçekleşti. İstanbul'da bu oran yüzde -9,2, Ankara'da yüzde -3,0, İzmir'de ise yüzde -5,2 oldu. Cari fiyatlar ise artış eğilimini sürdürerek şubata göre 0,1 puan, ülke genelinde yıllık yüzde 25,9 yükseldi.

Satılık konut arzında, ilan yaşı ülke genelinde, İstanbul ve Ankara'da azalırken, İzmir'de ise yükseliş gösterdi. Konut talep endeksi ise martta yüzde 2,8 azalarak düşüş gösterdi. Yıllık bazda reel kira değişimi ise ülke genelinde yüzde 0,5 oldu. Kiralık konut arzında, ilan metrekare fiyatlarındaki yıllık artış oranı martta düşerek yüzde 38,8 seviyesinde gerçekleşti. Kapatılan ilan yaşı da ülke genelinde ve üç büyükşehirde azaldı. Kiralık konut talep endeksi, şubata göre yüzde 5,2 artarak yükselişini sürdürdü, ancak geçen yılın aynı ayına göre yüzde 11,3 daha düşük seviyede kaldı.

Reel Konut Fiyat Endeksinde Paralel Seyir

2020 Mayıs'tan itibaren sürekli artan ülke genelindeki reel konut fiyat endeksinin 2023 Temmuz'dan bu yana gösterdiği düşüş, 2024 Kasım ve Aralık'ta yerini sınırlı bir artışa bıraktı. Yılın ilk iki ayında ise bu sınırlı artışın devam etmediği ve endeksin yeniden düşüşe geçtiği görüldü. Martta ise reel konut fiyat endeksi paralel seyir ile 157,4 seviyesine ulaştı.

Üç Büyükşehirde Reel Satılık Konut Endeksinde Artış

Üç büyükşehirde yaklaşık bir yıldır devam eden satılık konutlardaki reel fiyat düşüşü, 2024'ün son aylarında sona erdi. Kasım ve Aralık 2024'te kaydedilen artışın ardından, şubat ayında fiyat endeksi yatay bir seyir izledi. Mart 2025'te ise İstanbul'da 0,3 puan, Ankara'da 0,9 puan, İzmir'de ise 1,2 puanlık artış yaşandı. Böylece, reel konut fiyat endeksi İstanbul'da 153,7, Ankara'da 187,5 ve İzmir'de 168,6 seviyelerine ulaştı.

Reel Fiyatlarda Yıllık Değişim Negatifte Devam Ediyor

Şubat 2023'te meydana gelen depremin ardından geçici olarak artan yıllık reel konut fiyatları, Mart 2023 itibarıyla yeniden düşüş eğilimine girdi. 2024 başından itibaren ise reel fiyatlar mutlak olarak gerileme gösterdi. Mart 2025'te yıllık reel fiyat değişimi, bir önceki aya göre 0,7 puan artarak yüzde -8,9 seviyesine yükseldi. Ancak bu artışa rağmen fiyatlar negatif bölgede kalmayı sürdürdü. Öte yandan, Haziran 2024'ten bu yana reel fiyatlardaki düşüşün hız kaybettiği gözlemlendi.

Yıllık Reel Fiyat Artışında Gerileme Üç Büyükşehirde de Görülüyor

Türkiye genelinde olduğu gibi İstanbul, Ankara ve İzmir'de de satılık konutların reel fiyatlarındaki yıllık artış oranları son dönemde azaldı. En belirgin gerileme ise İstanbul'da yaşandı. Temmuz 2022'de yüzde 89,8 ile zirve yapan İstanbul'daki yıllık reel fiyat artışı, Haziran 20242te yüzde -23,8'e kadar düştü. Mart itibarıyla ise bu oran yüzde -9,2 seviyesinde gerçekleşti. İzmir'de ise Temmuz 2023'ten bu yana süren düşüş eğilimi, martta yıllık yüzde -5,2 olarak kaydedildi. Ankara'da yıllık reel fiyatlar, İstanbul ve İzmir'e kıyasla biraz farklı bir seyir izledi. 6 Şubat depreminin de etkisiyle Nisan 2023'e kadar yükselmeye devam eden reel fiyatlar, Temmuz 2023'ten itibaren hızlı bir şekilde düşmeye başladı. Martta Ankara'da yıllık reel fiyat değişimi yüzde -3,0 oldu. Cari fiyatlarda ise yıllık artış oranlarında 2023'ün başından itibaren belirgin bir yavaşlama yaşanıyor. Yıllık konut fiyatı değişimi, Türkiye genelinde enflasyonun etkisiyle artmaya devam etse de, artış temposunda güçlü yavaşlama dikkati çekiyor. Ülke genelinde ortalama bir konutun cari fiyatlarla yıllık artış oranı Mart 2025 itibarıyla yüzde 25,9 olarak kaydedildi. Cari fiyatların yıllık artışları, üç büyükşehir için martta da artmaya devam etti. İstanbul'da Temmuz 2022'de yüzde 240,9 ile görülen zirvenin ardından düşüşe geçmişti. Martta yıllık fiyat artışı yüzde 25,4 olarak gerçekleşti. Ankara ve İzmir'de zirve Eylül 2022'de sırasıyla yüzde 205,6 ve yüzde 183,1 ile yaşandı. Geçen ay bu iki şehirde yıllık artış oranları sırasıyla yüzde 33,9 ve yüzde 31,0 seviyesine ulaştı. Ocak'tan şubata yıllık cari fiyat artışlarında ülke genelinde 2,7 puan, İstanbul'da 2,6 puan, Ankara'da 2,9 puan ve İzmir'de 3,2 puanlık bir artış yaşandı.

Konut Arzında Artış

Satılık konut ilan sayısı, ülke genelinde ve üç büyükşehirde artış gösterdi. Geçen aya kıyasla, satılık konut arzı ülke genelinde yüzde 4,6, İstanbul'da yüzde 3,9, Ankara'da yüzde 3,7 ve İzmir'de yüzde 6,3 yükseldi. Kapatılan ilan yaşı martta, şubata kıyasla ülke genelinde 1,6 gün, İstanbul'a 0,9 gün ve Ankara'da 2,7 gün uzarken, İzmir'de ise 0,5 gün kısaldı. Son verilere göre kapatılan ilan yaşı ülke genelinde 56,0 gün, İstanbul'da 56,7 gün, Ankara'da 39,9 gün ve İzmir'de 69,0 gün olarak gözlemlendi.

Konut Talebinde Düşüş

Şubat 2023'te meydana gelen depremin ardından düşüşe geçen konut talep endeksi, Kasım 2023'te 88,7 seviyesine kadar geriledi. Aralık 2023'ten itibaren yukarı yönelen endeks, Kasım 2024'te yeniden düşüş yaşadı. Bu eğilim martta da sürdü. Endeks, şubattan marta yüzde 2,8'lik bir düşüşle 140,7 seviyesine indi. Geçen yılın mart ayına kıyasla ise endeks yüzde 25,2 daha yüksek seviyede gerçekleşti.

Reel Kirada Yıllık Değişim Pozitif Alanda Devam Ediyor

Ortalama reel kirada yıllık değişim oranı, Şubat 2023'te yüzde 86,6 ile yaşanan zirvenin ardından düşüşe geçti. Şubat 2024 itibarıyla negatif seviyelere inen yıllık reel kira değişimi, mayısta yaklaşık yüzde -15 olarak kaydedildi. Mayıs'tan sonra reel kiralardaki düşüş hızı azaldı ve bu durum ağustostan itibaren daha belirgin hale geldi. Şubat ve mart itibarıyla kiralık konut reel fiyatları yıllık bazda aynı kaldı. Kiralık konut talep göstergesi, geçen yıl ağustos ile kasım ayları arasında düşüş yaşadıktan sonra aralık ayından itibaren hafif bir artış eğilimine girdi. Mayıstan itibaren belirgin bir artış gösteren konut talep endeksi, ağustos ve kasım ayları arasında sert bir düşüş yaşadı. Aralıkta artışa geçen kiralık konut talep endeksi, martta bir önceki aya kıyasla yüzde 5,2 artarak 160,5 seviyesine yükseldi. Ancak geçen yılın mart ayına kıyasla talep yüzde 11,3 daha düşük seviyede gerçekleşti.