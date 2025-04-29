Erdoğan: Yapısal reformların hayata geçirilmesi noktasında kararlıyız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Roma'da Türkiye-İtalya İş Forumu'na katılarak bir konuşma gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar:

Değerli dostum, sayın Başbakan Meloni, saygıdeğer bakanlar, iş dünyasının seçkin temsilcileri, hanımefendiler, beyefendiler, sizleri en kalbi duygularımla, saygıyla selamlıyorum. Türkiye-İtalya 4. Hükümetlerarası Zirve vesilesiyle düzenlenen bu iş forumunda aranızda bulunmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. İstişarelerimizin ülkelerimiz arasında yeni ortaklıkların tesisine hizmet etmesini diliyorum. Başbakan Sayın Giorgia Meloni'ye nazik misafirperverliği için bir kez de sizlerin huzurunda teşekkür ediyorum.

İlkini 2008 yılında ülkemizde icra ettiğimiz hükümetlerarası zirve mekanizması, aradan geçen sürede ülkelerimiz arasındaki çok boyutlu siyasi ilişkilerin yanı sıra ekonomide de önemli ilerleme kaydedilmesine katkı sağladı. Siz değerli iş insanlarımızın girişimlerinin de bu başarıda büyük rolü oldu. Önümüzdeki dönemde bu ortaklığı daha ileri seviyelere taşıyacağınıza gönülden inanıyorum.

"Türk ekonomisine güveniyoruz"

Ekonomide daha fazla korumacılığın ve sınırlar içerisine kapanmanın konuşulduğu bir dönemden geçiyoruz. Gümrük tarifeleri üzerinden yaşanan karşılıklı restleşmeleri hep beraber takip ediyoruz. Bu dinamik atmosferi, ülkemiz ekonomisi açısından başarıyla yönetmenin, hatta fırsata çevirmenin gayretindeyiz. Koronavirüs salgını başta olmak üzere, geçmişte benzer süreçlerden yara almadan çıktık. Bugün de aynı başarıyı sergileyeceğimize inanıyor, Türk ekonomisine güveniyoruz.

"Hedeflerimize doğru emin adımlarla ilerliyoruz"

Batıyla doğuyu, kuzeyle güneyi birbirine bağlayan coğrafi konumumuzun gereği olarak bölgemizde ve dünyada etkili iktisadi ve ticari ortaklıklar kurmaya büyük önem atfediyoruz. Şunu bugün büyük bir memnuniyetle ifade etmek isterim. Türkiye ekonomisi, bölgemizdeki çatışmalara, savaşlara ve 2023 yılında yaşadığımız asrın felaketi olan depreme rağmen büyümeyi sürdürüyor. Depremin Türk ekonomisine doğrudan maliyeti 104 milyar doları, dolaylı maliyeti 150 milyar doları buluyor. Buna rağmen yaralarımızı süratle sarıyoruz.

Ekonomide, üretimde, istihdamda, yatırımda, turizm ve savunma sanayi alanında hedeflerimize doğru emin adımlarla ilerliyoruz. Depremden bu yana geçen sürede 201 binden fazla konutun anahtarlarını evi yıkılan vatandaşlarımıza teslim ettik. Yıl sonuna kadar 252 bin konut daha yapıp inşallah bu ağır yükün altından kalkmış olacağız.

"İhracatta 262 milyar dolarla son 100 yılın rekorunu kırdık"

Bir yandan asrın felaketinin izlerini silerken diğer yandan ekonomideki atılımlarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. 2024 yılında ihracatta 262 milyar dolarla son 100 yılın rekorunu kırdık. Ülkemizin en güçlü sektörlerinden biri olan savunma sanayi ihracatımız 7 milyar 154 milyon dolarla tarihin en yüksek seviyesine çıktı. Son 20 senede yıllık ortalama yüzde 5 dolaylarındaki büyüme oranını yakalayabilen az sayıdaki ülkelerdeniz.

Yine son 20 yılda altyapıya 300 milyar dolara yakın yatırım yaptık. İhracatımız 20 yılda 20 kattan fazla arttı. Dünya ihracatından aldığımız payı ikiye katladık. Son 20 yılda 270 milyar dolara yakın uluslararası doğrudan yatırım çektik.

"Yabancı sermayeli şirket sayısı 6 binden 80 binin üzerine çıktı"

Türkiye'deki yabancı sermayeli şirket sayısı 6 binden 80 binin üzerine çıktı. Tüm dünyayı etkileyen enflasyonda kalıcı ve belirgin bir düşüş sürecine girdik. Ekonomi programımızı kararlılıkla uyguluyoruz. Bundan da inşallah geri adım atmayacağız. Gerek yatırım ortamının iyileştirilmesi, gerekse yeni yapısal reformların hayata geçirilmesi noktasında kararlıyız.

İtalya özelinde baktığımızda ise tüm küresel sınamalara rağmen ikili ticaretimizin COVID salgınından bu yana sürekli artış eğiliminde olduğunu görüyoruz. 2020 yılında 17,3 milyar dolar seviyesinde olan ticaret hacmimiz, 2024 yılında neredeyse ikiye katlanarak 32 milyar doları aştı.

"Türk Hava Yollarımız da İtalya'nın 9 şehrini İstanbul'a bağlıyor"

Bugün Türkiye'deki İtalyan sermayesi, dolaylı yollardan gelenlerle birlikte 5 milyar dolara, İtalya'daki Türk sermayesi ise son yıllarda önemli atılım göstererek 1 milyar dolara yaklaştı. Türk firmaları nasıl İtalya'yı Avrupa pazarına açılan bir kapı olarak görüyorsa, biz isteriz ki İtalyan firmaları da Türkiye'yi Asya'ya, Ortadoğu'ya ve Afrika'ya açılan bir kapı olarak değerlendirsinler. İstanbul'dan sadece birkaç saatlik uçuş mesafesinde 2 milyar nüfusa erişilebiliyor. Türk Hava Yollarımız da İtalya'nın 9 şehrini İstanbul'a bağlıyor.

"Ticaret hacmi hedefimizi 40 milyar dolar olarak tespit ettik"

Ticaret, yatırım ve ulaşım imkanlarının barındırdığı bu muazzam potansiyel bizleri büyük ve iddialı hedefler belirlemeye teşvik ediyor. Bu düşünceyle, bugünkü zirvede Sayın Meloni ile birlikte yeni ticaret hacmi hedefimizi 40 milyar dolar olarak tespit ettik. İş çevrelerimizin bugünkü görüşmeleri ve kuracakları yeni ortaklıklar kısa sürede yeni ticaret hedefimize ulaşılmasına katkı sağlayacaktır.

Tabii karşılıklı yatırımların artırılması da bir diğer öncelikli hedefimiz olmayı sürdürüyor. Bölgesinde ve dünyada cazibe merkezi haline gelen Türkiye'de mevcut 1500 İtalyan şirketine ilave daha fazla yatırımcıyı görmek istiyoruz. Bilhassa Avrupa'da güvenlik ve savunma sektöründeki beklenen genişlemeden payımızı almak için ortak çalışmalarımızı artırmamızın menfaatimize olacağı kanaatindeyiz. Keza yeşil enerji, dijital teknolojiler, akıllı şehirler ve uzay gibi alanlarda stratejik ortaklıklar geliştirmemiz gerekiyor.

"Firmalarımızı desteklemeye devam edeceğiz"

Hükümetler olarak ticaret ve yatırım ilişkilerimizin daha yüksek seviyelere ulaşması amacıyla firmalarımızı desteklemeye devam edeceğiz. Ancak sizler de takdir edersiniz ki ekonomik işbirliği salt hükümetlerin çabasıyla gelişmez. İş dünyamızın bu noktada elini taşın altına koyması lazım. İşbirliğini gerçek anlamda geliştirecek olanlar öncelikle sizlersiniz. Biz engelleri kaldırdık. Kaldırmaya devam ediyoruz. Her zaman teşvik edici olduk. Olmayı da sürdüreceğiz. İş çevrelerimizden, bizim açtığımız yollarda kararlılıkla ilerlemelerini arzu ediyoruz. Başbakan Sayın Meloni nezdinde iş adamlarımıza yönelik bu teşvik ve ilgiden dolayı İtalyan hükümetine tekrar şükranlarımı sunuyorum.

Şunu bilmenizi isterim. Her türlü sorun karşısında gerek benim gerek bakan arkadaşlarımın kapısı ardına kadar açık olacaktır. Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisimiz de her zaman sizlerin hizmetindedir. Aynı kolaylığı değerli dostum Meloni'nin de göstereceğinden hiç şüphe duymuyorum.

2025 yılı sona ermeden gerçekleştireceğimiz Türkiye-İtalya Ekonomi ve Ticaret Ortak Komitesi 3. dönem toplantısı da bu bakımdan ayrıca önemli olacaktır.

Gümrük Birliği'nin güncellenmesi

Ticari ve ekonomik ilişkilerimizin potansiyeline ulaşmasında Avrupa Birliği ile Gümrük Birliğimizin değişen küresel ekonomik koşullara uygun şekilde güncellenmesi ihtiyacını hissediyoruz. Kazan-kazan yaklaşımıyla her iki taraf için de fayda sağlayacak bir güncellemeye İtalyan hükümetinin ve iş çevrelerinin desteğini bekliyoruz. Öte yandan iş dünyamızın vize konusunda yaşadıkları güçlüklerin ekonomik ilişkilerimize ket vurduğunu görüyoruz. İtalyan iş çevrelerinin Avrupa Birliği kurumları nezdinde bu konuyu gündeme getirmelerinin iki tarafın da yararına olacağını düşünüyorum.

Sözlerime son verirken bugünkü İş Forumu'nun yeni girişimlere ve güçlü ortaklıklara vesile olacağına inanıyorum. Bu düşüncelerle organizasyonda emeği geçenlere, değerli iş insanlarımıza teşekkür ediyor, sizleri muhabbetle, saygıyla selamlıyorum. Kalın sağlıcakla.