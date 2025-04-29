Deprem Sanığına 'Sorumluluk Yok' Raporu Veren Mühendislere Soruşturma

İBB Yolsuzluk Soruşturmasında 30 Tutuklama Talebi
İBB Yolsuzluk Soruşturmasında 30 Tutuklama Talebi
4 Türk Üniversitesi Asya'nın En İyileri Arasında
4 Türk Üniversitesi Asya'nın En İyileri Arasında
Üç Büyükşehirde Satılık Konut Sayısı Arttı
Üç Büyükşehirde Satılık Konut Sayısı Arttı
Ayşe Barım'a 'Darbe Girişimine Yardım'dan 30 Yıl Hapis Talebi
Ayşe Barım'a 'Darbe Girişimine Yardım'dan 30 Yıl Hapis Talebi
14 Ay Evliliğe 150 Ay Nafaka: Yargıtay 'Orantısız' Dedi
14 Ay Evliliğe 150 Ay Nafaka: Yargıtay 'Orantısız' Dedi
Türkiye, Üç Deniz Girişimi'nin Stratejik Ortağı Oldu
Türkiye, Üç Deniz Girişimi'nin Stratejik Ortağı Oldu
Kurumlar Vergisi Beyanname Süresi Uzatıldı
Kurumlar Vergisi Beyanname Süresi Uzatıldı
Erdoğan: İtalya ile Ortak Projeler Geliştireceğiz
Erdoğan: İtalya ile Ortak Projeler Geliştireceğiz
Evlere Dikkat! Bakanlık, İki Oda Kokusu İçin Sağlıksız Uyarısı Yaptı
Evlere Dikkat! Bakanlık, İki Oda Kokusu İçin Sağlıksız Uyarısı Yaptı
Nevşehir'de Atış Eğitimi Kazası: Bir Asker Şehit
Nevşehir'de Atış Eğitimi Kazası: Bir Asker Şehit
DMM: Güvenlik Kamerası Bantlama İddiası Asılsız
DMM: Güvenlik Kamerası Bantlama İddiası Asılsız
6 Kuruşluk SGK Prim Borcu Davası Sonuçlandı
6 Kuruşluk SGK Prim Borcu Davası Sonuçlandı
10. Yargı Paketi TBMM'ye Sunuldu: Neler Değişiyor?
10. Yargı Paketi TBMM'ye Sunuldu: Neler Değişiyor?
İmamoğlu, son 6 ayda o otelde 46 görüşme yapmış
İmamoğlu, son 6 ayda o otelde 46 görüşme yapmış
Prof. Dr. Ercan Candan: 12 Yıllık Zorunlu Eğitim Revize Edilmelidir!
Prof. Dr. Ercan Candan: 12 Yıllık Zorunlu Eğitim Revize Edilmelidir!
Askere gitmek istemeyenlere sahte rapor verdiler: 3 ilde 30 gözaltı
Askere gitmek istemeyenlere sahte rapor verdiler: 3 ilde 30 gözaltı
Bahçeli'den CHP'ye: 'Provokasyon Partisi'
Bahçeli'den CHP'ye: 'Provokasyon Partisi'
Bakan Işıkhan: 149 Belediye SGK Borcunu Yapılandırıyor
Bakan Işıkhan: 149 Belediye SGK Borcunu Yapılandırıyor
Yeni Evleneceklere Müjde: Aile Yılı İndirimleri Geliyor
Yeni Evleneceklere Müjde: Aile Yılı İndirimleri Geliyor
İspanya ve Portekiz'deki Kesintiler Türkiye İçin Risk Oluşturuyor mu?
İspanya ve Portekiz'deki Kesintiler Türkiye İçin Risk Oluşturuyor mu?
Sağlık Turizmi İçin Yeni Dönem Başlıyor
Sağlık Turizmi İçin Yeni Dönem Başlıyor
Mehmet Şimşek: Enflasyonu Düşürmek Önceliğimiz
Mehmet Şimşek: Enflasyonu Düşürmek Önceliğimiz
Mart Ayı İşsizlik Oranı Belli Oldu
Mart Ayı İşsizlik Oranı Belli Oldu
Liste Güncellendi! Ünlü Peynir Markasında Yağ Hilesi Ortaya Çıktı
Liste Güncellendi! Ünlü Peynir Markasında Yağ Hilesi Ortaya Çıktı
Eski Kaymakam Kılıç'a Dolandırıcılıktan 70 Yıl Hapis Cezası
Eski Kaymakam Kılıç'a Dolandırıcılıktan 70 Yıl Hapis Cezası
81 İlde Sahte Alkol Operasyonu: 137 Gözaltı
81 İlde Sahte Alkol Operasyonu: 137 Gözaltı
İstanbul ve 13 İl İçin Kuvvetli Rüzgar Alarmı
İstanbul ve 13 İl İçin Kuvvetli Rüzgar Alarmı
Kütahya Simav'da Deprem Fırtınası: Halk Tedirgin
Kütahya Simav'da Deprem Fırtınası: Halk Tedirgin
Cumhurbaşkanlığına Cevdet Yılmaz vekalet edecek
Cumhurbaşkanlığına Cevdet Yılmaz vekalet edecek
Prof. Üşümezsoy: 250 yılda bir deprem olacak savı yanlış
Prof. Üşümezsoy: 250 yılda bir deprem olacak savı yanlış
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Deprem Sanığına 'Sorumluluk Yok' Raporu Veren Mühendislere Soruşturma

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı, depremde bir blokunun yıkılması sonucu 82 kişinin yaşamını yitirdiği İhsan Bayram Apartmanı'na ilişkin davada tutuklu yargılanan inşaat mühendisi hakkında mahkeme talebi olmadan "sorumluluğu yoktur" içerikli rapor hazırladıkları iddiasıyla İnşaat Mühendisleri Odası Adana Şube Başkanı ve 3 üye hakkında soruşturma başlattı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 29 Nisan 2025 19:45, Son Güncelleme : 29 Nisan 2025 20:07
Yazdır
Deprem Sanığına 'Sorumluluk Yok' Raporu Veren Mühendislere Soruşturma

Merkez Çukurova ilçesindeki İhsan Bayram Apartmanı C Blok'un Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremde yıkılmasına ilişkin davada, teknik uygulama sorumlusu ve inşaat mühendisi Ferit Işık ile müteahhit Celal Gül tutuklu, eski Seyhan Belediyesi İmar Müdürü Alim Erdoğan da tutuksuz yargılanıyor.Yıkılan binada hayatını kaybeden 82 kişi arasında yengesi Emine ile yeğenleri Mehmet (6) ve Metehan Akça (3) da yer alan müşteki avukat Nazan Akça Subaşı, 10 Ocak'taki 5. celsenin ardından sanıklardan Işık için Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği İnşaat Mühendisleri Odası Adana Şubesince uzman mütalaası adı altında rapor hazırlanıp dava dosyasına sunulduğunu öğrendi.

Uzman Raporu ve Soruşturma

Oda başkanı H.Ç. ile üyeler inşaat mühendisleri H.A, A.T. ve S.Y'nin isimlerinin yer aldığı raporda, sanık Işık için Uydu görüntüsünden görüldüğü üzere ilk 2 yılda İhsan Bayram Apartmanı C Blok'unun yapılmamış olması nedeniyle teknik uygulama sorumlusu ve inşaat mühendisi Ferit Işık'ın sorumluluğu yoktur. ifadesi kullanıldı.Avukat Subaşı, raporun mahkeme talebi olmadan hazırlandığı gerekçesiyle bu kişiler hakkında adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs, gerçeğe aykırı bilirkişilik ve görevi kötüye kullanma suçlarından Adana Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.

Adli Süreç ve Tepkiler

Suç duyurusunun ardından Başsavcılık, raporda bilirkişi sıfatıyla yer alan oda başkanı H.Ç. ile üyeler H.A, S.Y. ve A.T. hakkında soruşturma başlattı.Meslektaşlarını korumak için gerçeği yansıtmayan rapor hazırladılarAvukat Subaşı, AA muhabirine, daha önce savcılığın talebiyle hazırlanan bilirkişi raporunda binanın zemin etüdünde sıkıntı olduğu bilgisinin yer aldığını ve sanıkların kusurlu bulunduğunu söyledi.Sonradan dava dosyasına sunulan raporda imzası olan kişilerin adlarının Adana Bilirkişilik Bölge Kurulu'nda bulunmadığını, bu nedenle bilirkişilik yetki ve belgelerinin olmadığını savunan Subaşı, şöyle konuştu:Binanın çürük yapıldığı, beton kullanılmadığı, donatıları yasal mevzuata uygun olmadığı için yıkıldığı tespit edildi. Bilirkişilik sertifikasına sahip olmayan bu kişiler, mahkeme talep etmeden tamamıyla görev sınırlarını aşarak kendi meslektaşlarını korumak için sahte, gerçeği yansıtmayan rapor hazırladı.Subaşı, mahkemenin, yargılama aşamasında raporu dikkate almayacağını düşündüklerini belirtti.Konuya ilişkin hukuk mücadelesini sürdüreceğini anlatan Subaşı, Soruşturma devam ediyor. İnşallah haklarında kamu davası açılır ve en ağır şekilde cezalandırılırlar. dedi.

Dava Açılma Süreci

Depremde 82 kişinin hayatını kaybettiği ve 6 kişinin yaralandığı İhsan Bayram Apartmanı C Blok'un yıkılmasına ilişkin tutuklanan Ferit Işık ve Celal Gül ile tutuksuz Alim Erdoğan hakkında bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma suçundan 22 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber