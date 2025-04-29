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Geri manevra yapan uzman çavuş, 5 aylık hamile eşini ezdi

Kilis'in Musabeyli ilçesine bağlı Hasancalı köyünde meydana gelen kazada, geri manevra yapan uzman çavuş, 5 aylık hamile eşini fark etmeyerek ezdi. Genç kadın olay yerinde hayatını kaybetti.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 29 Nisan 2025 21:48, Son Güncelleme : 29 Nisan 2025 22:18
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Geri manevra yapan uzman çavuş, 5 aylık hamile eşini ezdi

Diyarbakır'da görev yapan uzman çavuş M.D., Hasancalı köyünde 06 CUU 504 plakalı aracıyla geri geri çıkarken, aracın arkasında bulunan eşi A.D.'yi fark etmeyerek çarptı. 21 yaşındaki A.D., olay yerinde hayatını kaybetti. Genç kadının 5 aylık hamile olduğu, çiftin ise 7 aylık evli oldukları öğrenildi.

Olayın ardından köye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. A.D.'nin cenazesi, otopsi yapılmak üzere Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. M.D. ise jandarma tarafından gözaltına alındı. Sorgusunun sürdüğü belirtildi.

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