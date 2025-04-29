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Kültür A.Ş. Genel Müdürü Abbas, etkin pişmanlıktan faydalandı

İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında, Kültür A.Ş. Genel Müdürü Murat Abbas, etkin pişmanlık yasasından faydalanmak istediğini belirtti ve sorumluluğunun olmadığını savundu.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 29 Nisan 2025 21:58, Son Güncelleme : 29 Nisan 2025 22:32
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Kültür A.Ş. Genel Müdürü Abbas, etkin pişmanlıktan faydalandı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik yolsuzluk ve rüşvet soruşturması kapsamında gerçekleştirilen ikinci dalga operasyonda gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen şüphelilerden Kültür A.Ş. Genel Müdürü Murat Abbas'ın ifadesi kamuoyuna yansıdı.

Abbas, ifadesinde milli bayramlar ve büyük bütçeli özel günlerle ilgili sanatçı prodüksiyon bütçelerinin tamamen Murat Ongun tarafından belirlendiğini söyledi. Etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak istediğini belirten Abbas, adı geçen diğer şüphelilerle suça ilişkin bir eylem veya fikir birliğinin olmadığını ifade etti. Kendisinin yalnızca birtakım evraklarda imzasının bulunmasından dolayı sorumlu tutulduğunu belirtti.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik yolsuzluk ve rüşvet soruşturması çerçevesinde düzenlenen ikinci dalga operasyonda gözaltına alınan şüphelilerden Kültür A.Ş. Genel Müdürü Murat Abbas'ın savcılık ifadesi detaylandı. İtirafçı olan Murat Abbas, "Bizzat Murat Ongun'un tarafıma bazı reklam mecralarıyla alakalı işlerin belirli firmalara verilmesiyle ilgili söylemleri ve talimatları oldu. Ben bu talimatların birçoğunu yerine getirmedim. Her şeyi usulüne uygun olarak yapmaya çalıştım. Bu baskılar neticesinde göreve başladığım tarihten sonraki üçüncü ayda bu görevi yapamayacağımı anlayıp istifa dilekçesini Murat Ongun'a, Ertan Yıldız'a ve Yiğit Özduman'a mail attım. Sonra bu üç kişiyle Kalamış'ta bir otelde toplantı yaptık. Beni göreve devam etmem yönünde ikna ettiler. Reklam işlerinin dışında kalıp sadece kültür ve sanat faaliyetleri alanında çalışmak istediğimi söyledim. Bu tarihten sonra reklam ihalelerine beni hiç karıştırmadılar" dedi.

Abbas ifadesinin devamında, milli bayramlarla ilgili organizasyonlar ve büyük bütçeli özel günlerle alakalı sanatçı prodüksiyon bütçelerinin tamamen Murat Ongun tarafından belirlendiğini belirtti. Yapılan ihalelerin ihale kontrol birimi tarafından kontrol edildiğini ve en son aşamada kendisine imzaya geldiğini ifade etti.

Abbas, "Ben sadece imza atardım. Yapılan işlemlerle alakalı herhangi bir bilgim yoktur. Gayri resmi bir şekilde bütçeye 7 milyon TL havalandırma ve çatı, 8 milyon TL iletişim koordinatörlüğünün camı, 22 milyon TL işçilik, 6 milyon TL Kahraman isimli kişiye ödenen paralar dahil etmiştir" şeklinde konuştu. Etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak istediğini tekrarlayarak, adı geçen diğer şüphelilerle suça ilişkin eylem ve fikir birliğinin olmadığını yineledi ve serbest bırakılmayı talep etti.

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